DNS:NET Internet Service GmbH

DNS:NET setzt neue Maßstäbe im Glasfasermarkt: 10-GBit-Technologie ab Oktober

Berlin (ots)

Nachdem auf dem NetworkX-Event in Paris von der DNS:NET der Einsatz der neuen Wi-Fi-7-Tri-Band-Lösung demonstriert wurde, stellt die DNS:NET ihr neues Produktportfolio für die Breitbandversorgung in Deutschland vor. Ab sofort erhalten Neukunden und Bestandskunden standardmäßig im neuen Portfolio den neuen Wi-Fi-7-Tri-Band-Router.

DNS:NET führt mit der neuen 10-GBit/s-Technologie einen High-End-Standard für Privatkunden ein.

Jeder Privatkunde kann ab sofort neben dem beliebten 1-GBit/s-Tarif "DERTarif" auch einen neuen Glasfaser-Tarif mit modernster 10-GBit/s-Technologie buchen. In Kombination mit dem neuen Wi-Fi-7-Tri-Band-Router bietet DNS:NET damit eine Highspeed-Lösung der nächsten Generation. Mit DNS:NET-Glasfaser kommt so die besonders stabile 10-GBit/s-Technologie direkt bis ins Zuhause.

DNS:NET-Kunden erhalten damit auch die neuesten Router auf Basis von Wi-Fi 7. Der neue DNS:NET Premium-Router mit Wi-Fi 7 Tri-Band ist ab sofort bei allen Glasfasertarifen inklusive - vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit. DNS:NET ist somit einer der ersten Anbieter in Deutschland, die Wi-Fi-7-Router mit Tri-Band für Glasfaseranschlüsse mit 10-GBit/s-Technologie einsetzen.

"Mit 10 GBit/s Glasfaser - dem sogenannten XGS-PON und Wi-Fi 7 bringen wir die Zukunft direkt ins Wohnzimmer. Unsere Mission bleibt: Menschen mit Lichtgeschwindigkeit begeistern - regional, unabhängig und auf dem modernsten Stand der Technik.", so Kim Juchem, CCO der DNS:NET.

Die Fakten im Überblick:

  • 10 GBit/s-Technologie (Line-Rate, XGS-PON) bzw. typisch 8-8,5 GBit/s netto symmetrisch an DNS:NET-Glasfaseradressen
  • Router inklusive in allen Tarifen - keine Zusatzkosten, keine Konfigurationshürden
  • High-End-Internet wird massenmarktfähig, jeder kann sich 10-GBit/s-Technologie leisten (19,99 EUR für die ersten 12 Monate). Der neue symmetrische Privatkundentarif kostet 99 EUR im Monat und beinhaltet den Wi-Fi-7-Router bereits. In den ersten zwölf Monaten bietet DNSNET den Tarif für nur 19,99 EUR an, sodass alle Kunden das High-Speed-Wunder testen können.
  • Ausbau- und Versorgungsgebiete erhalten automatisch das volle Potenzial auf Basis von XGS-PON.

Langfassung und Infos zur Technik hier

DNS:NET Internet Service GmbH

DNS:NET ist einer der führenden regionalen Glasfaseranbieter mit Wurzeln in Berlin und Brandenburg. Seit 1998 treiben wir als mittelständisches Telekommunikationsunternehmen den flächendeckenden Ausbau von Highspeed-Internet in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt voran. Über 300 000 Haushalte in mehr als 400 Orten und Gemeinden profitieren bereits von unserer zukunftssicheren Glasfaserinfrastruktur - Tendenz steigend.

Mit über 250 Mitarbeitenden und starken regionalen Partnerschaften verbinden wir Menschen, Unternehmen und Kommunen mit schnellem Internet, moderner Telefonie, TV sowie Rechenzentrums- und IP-Services. Unser Fokus liegt auf eigenwirtschaftlichem Ausbau, nachhaltigen Investitionen in digitale Infrastrukturen und dem gezielten Anschluss unterversorgter Regionen.

DNS:NET steht für Kompetenz, Verlässlichkeit und Innovationskraft - für Privatkunden, Unternehmen und die öffentliche Hand. Unser Motto: "Menschen mit Lichtgeschwindigkeit begeistern."

Mehr Infos unter www.dns-net.de

Pressekontakt:

Ltg. Corporate Communications, Tel. 49-30 667 65 -128, Mail:
presse@dns-net.de

Original-Content von: DNS:NET Internet Service GmbH, übermittelt durch news aktuell

