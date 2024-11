DNS:NET Internet Service GmbH

Neue Zusammenarbeit im Glasfasermarkt - weitere professionelle Standardisierung im Wholesale

Berlin/Gütersloh (ots)

- vitroconnect kauft FTTC Bitstrom (BSA) bei DNS:NET ein

Um die Kundenbasis gemeinsam zu versorgen, arbeiten DNS:NET und vitroconnect künftig noch enger zusammen. Die DNS:NET Gruppe realisiert auf Basis der eigenen Netzinfrastruktur für Endkunden und andere Netzbetreiber ihre FTTC/FTTH-Produkte in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. DNS:NET gehört damit zu den großen deutschen Glasfasernetzbetreibern und ist in Brandenburg der größte alternative Glasfaserversorger. Damit die DNS:NET anderen Netzbetreibern Vorleistungsprodukte auf Basis des eigenen Netzes ermöglichen kann, stellt vitroconnect dafür die Open-Access-Plattform "CAP" (Carrier Aggregation Platform) bereit. Als Prozessplattform für Bitstrom-Anschlüsse ermöglicht der IT-Dienstleister dadurch vielen weiteren Internet Service Providern (ISPs) den Zugang zum DNS:NET- Netz.

Durch die Kooperation mit vitroconnect ist DNS:NET Wholesale-fähig und kann die Netzauslastung durch die Vermarktung an weitere TK-Unternehmen (Reseller) ergänzen. Die IT-Systeme von DNS:NET sind über automatisierte Schnittstellen an die CAP von vitroconnect angeschlossen, die alle Bestell-, Wechsel-, Entstör- und Serviceprozesse in Richtung der Reseller aussteuert.

Zudem hält vitroconnect einen BSA-Einkaufsvertrag mit DNS:NET und kann dadurch den bereits an die CAP angeschlossenen Reseller in einem ersten Schritt direkt die FTTC-Anschlüsse der DNSNET anbieten.

"Eine professionelle Standardisierung der Schnittstellen ist wesentlich für den kompletten Wholesale Bereich und unser Reseller Management. Die Zusammenarbeit mit vitroconnect ermöglicht es uns, unser FTTC-Netz effizient für weitere Anbieter zu öffnen und so die Netzauslastung zu optimieren. Dies ist ein wichtiger Schritt, um den Glasfaserausbau in Deutschland weiter voranzutreiben und mehr Kunden Zugang zum Hochgeschwindigkeits-Internet zu ermöglichen." so Kim Juchem, Chief Commercial Officer (CCO), bei DNS:NET.

"DNS:NET ist für uns ein hervorragender, langjähriger Partner im Ausbau der digitalen Infrastruktur Deutschlands. Unsere CAP-Plattform ermöglicht nicht nur DNS:NET die effiziente Öffnung ihres Netzes für weitere Anbieter, sondern erlaubt es uns auch, unseren eigenen Resellern direkten Zugang zu diesem leistungsstarken Netz zu bieten. Durch den BSA-Einkaufsvertrag mit DNS:NET können wir unseren angeschlossenen Resellern nun FTTC-Anschlüsse der DNS:NET anbieten und so das Angebot für Endkunden deutlich erweitern. Diese Kooperation ist ein Paradebeispiel für echtes 'Open Access' und treibt die Digitalisierung sowie den Wettbewerb im Glasfasermarkt voran. Wir sind stolz darauf, mit unserer Expertise zur Professionalisierung des Wholesale-Geschäftes beizutragen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit DNS:NET." so Daniel Redanz, CSO von vitroconnect.

Unternehmensprofile und Pressekontakt:

Über vitroconnect:

vitroconnect liefert frei konfigurierbare White Label Bündelprodukte über die eigene Brokerage Plattform und implementiert Schnittstellen sowie Geschäftsprozesse für eine Reihe von marktführenden Unternehmen. Seit 2011 ist vitroconnect mit seinem Kundenstamm aus der Telekommunikation gewachsen: Auf der vitroconnect Plattform werden aktuell über 100 Partnerunternehmen verwaltet. vitroconnect ist die größte netzunabhängige Brokerage-Plattform für TK-Breitbandanschlüsse in Deutschland. www.vitroconnect.com

Über die DNS:NET

Die DNS:NET Internet Service GmbH ist Spezialist für den Breitbandausbau und Erschließung bislang unterversorgter Regionen mit Glasfaser. Das Berlin/Brandenburger Telekommunikationsunternehmen wurde 1998 gegründet und gehört zu den Full-Service Netzbetreibern in Deutschland mit Sitz in Berlin, Kundencentern in Brandenburg und Niederlassung in Sachsen-Anhalt. In Brandenburg ist die DNS:NET der größte alternative Glasfaserversorger. Das Dienstleistungsportfolio der DNS:NET bildet das gesamte Spektrum von Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden, Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet (Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. DNS:NET betreibt eigene Glasfaserringe und -netze sowie Hochsicherheitsrechenzentren und investiert seit 2007 gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in den Infrastrukturausbau und FTTH-Rollout in unterversorgten Regionen, zahlreichen Städten und im ländlichen Raum. Infos zum Unternehmen unter www.dns-net.de

