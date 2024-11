Open Access Allianz verständigt sich auf gemeinsame Standards

Berlin (ots) - Bernd Juppe hat die Position des Head of Housing Industry bei der DNS:NET übernommen und verstärkt so die Führungssebene des Glasfaserspezialisten. In dieser Schlüsselrolle leitet er das Team Immobilienwirtschaft und verantwortet den FTTH-Ausbau und Erschließung der Liegenschaften mit Glasfaser in Zusammenarbeit mit der Immobilienbranche. Die DNS:NET versorgt in Berlin/Brandenburg, Sachsen-Anhalt und ...

mehr