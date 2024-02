DNS:NET Internet Service GmbH

Personalie: DNS:NET verstärkt sein Managementteam

Berlin/Bernau (ots)

- Kim Juchem übernimmt die Position des Chief Commercial Officer (CCO) bei DNS:NET

Die DNS:NET-Gruppe gibt bekannt, dass Kim Juchem mit Wirkung vom 1. Februar 2024 die Position des Chief Commercial Officer (CCO) übernommen hat. In dieser Schlüsselrolle wird Kim Juchem sämtliche kommerziellen Belange des Unternehmens verantworten, einschließlich Wholesale, Produktmanagement und Förderprojekte.

Der erfahrene Manager ist seit über 20 Jahren in der Telekommunikationsbranche aktiv. Zuletzt war er als Global Director Wholesale & Software bei 1Global (vorher Truphone) in London und als Chief Operating Officer und Co-Founder bei 1NCE, sowie bei der Deutschen Telekom AG und T-Mobile in Wholesale und Investment Management Führungsrollen tätig.

Als CCO wird er maßgeblich das Wachstum der DNS:NET mitbegleiten. Kim Juchem nimmt dabei eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Implementierung neuer kommerzieller Modelle und der Optimierung des Produktangebots ein. Im Fokus stehen die Bereiche Wholesale, Product & Business Development sowie die Erweiterung der B2B-Partnerschaften im Glasfasermarkt.

Langfassung hier:

Über die DNS NET

DNS:NET ist seit 25 Jahren eine feste Größe im deutschen Telekommunikationsmarkt und Treiber beim Glasfaserausbau in Deutschland. Menschen mit Lichtgeschwindigkeit begeistern - das ist die Vision, die die DNS:NET Gruppe antreibt. Mit der eigenen Netzinfrastruktur versorgt die DNS:NET Gruppe sowohl eigene Endkunden als auch Netzbetreiber und Diensteanbieter mit Vorleistungsprodukten und White Label Angeboten. Das Dienstleistungsportfolio bildet das gesamte Spektrum von Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden, Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet (Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. Die Angebote im Bereich IPTV mit eigener Plattform und White Label Lösungen werden kontinuierlich erweitert. DNS:NET betreibt eigene Glasfaserringe und -netze und investiert gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in den Infrastrukturausbau in unterversorgten Regionen, zahlreichen Städten und im ländlichen Raum. Infos zum Unternehmen unter www.dns-net.de

Original-Content von: DNS:NET Internet Service GmbH, übermittelt durch news aktuell