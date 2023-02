berufundfamilie Service GmbH

Überzeugende Umfrageergebnisse: audit berufundfamilie ist bedeutsames Steuerungstool und Erfolgsgarant für Transformationen

Mit dem audit berufundfamilie und dem audit familiengerechte hochschule, dem strategischen Managementinstrument zur Gestaltung der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik, gelingt Transformation erfolgreich. Diese Erfahrung machten bzw. machen aktuell 85 Prozent der von der berufundfamilie Service GmbH jüngst befragten Vertreter*innen von Organisationen, die das Zertifikat zum audit tragen. Volle Zustimmung findet bei jeder*jedem Fünften (18,9 Prozent) gleichzeitig die Aussage "Das audit ist ein essenzieller Transformationstreiber.". Insgesamt schreiben 80,9 Prozent dem Managementinstrument diese aktive Rolle zu.

audit berufundfamilie erfüllt wesentliche Aspekte gelingender Transformationsprozesse

Die Begründung für die deutliche Bewertung findet sich in den wesentlichen Einzelaspekten gelingender Transformation, die das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule erfüllt - und das hinsichtlich Strategie, Zielsetzung und Umsetzung:

Für acht von zehn Befragten (84,1 Prozent) gewährleistet das audit, dass die Notwendigkeit der Veränderungen in der Organisation gut erklärt werden kann.

Zudem wird im Auditierungsprozess die Strategie, die hinter der eigenen Vereinbarkeitspolitik steht, offengelegt- wie 95,9 Prozent der Teilnehmenden meinen. Auch bzgl. der Umsetzung ist im audit Transparenz geboten: So stimmen ebenfalls 95,9 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass das audit ein nachvollziehbares strukturiertes Vorgehen ermöglicht und damit Verständnis für einhergehende Veränderungen schafft. Für 94,5 Prozent bestätigt sich, dass diese Veränderungen mit dem audit gezielt in mehreren Bereichen und auf unterschiedlichen Ebenen verfolgt werden - also von der Strategie bis hin zu konkreten familien- und lebensphasenbewussten Angeboten. Dieses Vorgehen hat essenzielle Effekte: Laut 84,5 Prozent der Befragten trägt das audit zu einer größeren Zufriedenheit der Beschäftigten bei. Für insgesamt 93,6 Prozent stärkt das audit die Arbeitgeberattraktivität bzw. erhöht diese. Gut die Hälfte (50,9 Prozent) sieht den positiven Einfluss auf die Employer Attractiveness sogar voll erfüllt.

Partizipationsförderndes Managementinstrument

Wesentlich für das Gelingen der Transformation mit dem audit berufundfamilie und audit familiengerechte hochschule ist, dass die bestehenden Bedarfe bzw. Ansprüche möglichst aller Zielgruppen hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit berücksichtigt werden, wie 94,5 Prozent der Befragten meinen. Gleichzeitig erweist sich das audit laut 93,2 Prozent als beteiligungsorientiertes Managementinstrument, das Mitgestaltungsmöglichkeiteneröffnet.

Keine erfolgreiche Transformation ohne ausreichende Befähigung der Beteiligten und ein gewisses Maß an Fehlerkultur. Hier leistet das audit sowohl Grundlagenarbeit als auch spezifische Hilfestellung: Das audit fördert nach Ansicht von insgesamt 82,3 Prozent der Befragten die Durchlässigkeit der Organisation mit Informationen und somit die interne Kommunikation. Knapp die Hälfte der Befragten (49,3 Prozent) beobachtet, dass das audit Führungskräften hilft, ihre (neue) Rolle als Mentor*innen bzw. Coaches der Mitarbeitenden wahrzunehmen - und das, obwohl der Rollenwandel noch nicht in jeder Organisation gezielt verfolgt oder abgeschlossen ist. Als wesentlich erweist sich die Schaffung der Funktion der audit-Projektleitung. 88,6 Prozent der Teilnehmenden meinen, dass dank dieser die familien-und lebensphasenbewusste bzw. -gerechte Ausrichtung in der Organisation institutionalisiert wird.

Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, resümiert die Ergebnisse der Umfrage: "Das audit berufundfamilie bzw. das audit familiengerechte hochschule ist als strategisches Managementinstrument für die Gestaltung einer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik auch ein bedeutsames Steuerungstool für Transformationen. Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld verändert sich permanent. Organisationen verfügen bestenfalls über eigene Transformationskräfte, die diese Umwälzungen nutzbringend einsetzen können. Hierbei unterstützt das audit, dessen Transformationskräfte sich darin zeigen, dass es einen strukturellen Wandel innerhalb der Organisationen forciert und gleichzeitig Veränderungen auf ganz operativer Ebene vorantreibt. Entsprechend sind insgesamt 86,4 Prozent der Vertreter*innen zertifizierter Unternehmen, Institutionen und Hochschulen auch der Ansicht, das audit ist ein wichtiges Instrument zur nachhaltigen Organisationsentwicklung."

Zum aktuellen berufundfamilie Scout

Unter dem Dach berufundfamilie Scout führte die berufundfamilie Service GmbH vom 05.12.2022 bis 17.01.2023 die Online-Kurzumfrage "Vereinbarkeit und Transformation - wenn eins nicht ohne das andere geht" durch. 220 Vertreter*innen von Unternehmen, Institutionen und Hochschulen, die aktuell das Zertifikat zum audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule tragen, nahmen teil - 53,6 Prozent aus Unternehmen, 36,4 Prozent aus Institutionen und 10 Prozent aus Hochschulen.

Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden über 1.900 Organisationen mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Bundesfamilienministerin Lisa Paus MdB trägt die Schirmherrschaft für das audit. www.berufundfamilie.de

