KonTent Champion

Pinot and Rock 2025 - Top Acts und pure Freude!

Bild-Infos

Download

Freiburg/Breisach (ots)

Die Vorfreude ist spürbar! Nach einem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr öffnet das Pinot and Rock 2025 erneut seine Tore und verspricht vier Tage voller magischer Erlebnisse, fesselnder Musik und unvergleichlicher Kulinarik. Vom 3. bis 6. Juli 2025 wird der idyllische Fritz-Schanno-Park in Breisach wieder Heimat der besonderen Verbindung aus Musik, Wein und der einzigartigen Atmosphäre am Rheinufer. Am 04.11.2024 um 13 Uhr beginnt der Vorverkauf.

"Wir wollen das besondere Gemeinschaftsgefühl und die Freude, die durch die Kombination aus Spitzenweinen, hochwertiger Kulinarik und fantastischer Musik entstanden sind, im Jahr 2025 weitertragen und mit neuen Akzenten bereichern," sagt Kerem Sargut, Geschäftsführer der Pinot and Rock GmbH. "Für die nächste Ausgabe haben wir uns intensiv mit dem Feedback und den Anregungen unserer Besucherinnen und Besucher auseinandergesetzt und viele Ideen einfließen lassen. Unser Ziel ist es, alle Gäste, genauso wie im letzten Jahr, mitzureißen und den Menschen ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zu zaubern." Nun sind die ersten Acts bestätigt und geben einen Vorgeschmack auf das herausragende Programm 2025.

Donnerstag, 3. Juli 2025

Montez - Mit seinen ehrlichen Texten und markantem Sound ist Montez zugleich gefühlvolle Ergänzung und Höhepunkt des Line-ups am Donnerstag. Seine Lieder erzählen ehrliche Geschichten aus dem Leben, von der Liebe und von den schlechten Tagen. Er fesselt das Publikum mit seiner Bühnenpräsenz und trägt mit seinem Auftritt auf dem Pinot and Rock 2025 zu emotionalem Tiefgang mit bewegenden Melodien bei.

- Mit seinen ehrlichen Texten und markantem Sound ist Montez zugleich gefühlvolle Ergänzung und Höhepunkt des Line-ups am Donnerstag. Seine Lieder erzählen ehrliche Geschichten aus dem Leben, von der Liebe und von den schlechten Tagen. Er fesselt das Publikum mit seiner Bühnenpräsenz und trägt mit seinem Auftritt auf dem Pinot and Rock 2025 zu emotionalem Tiefgang mit bewegenden Melodien bei. Ness - Die österreichische Sängerin Ness vereint in ihren Deutsch-Pop-Songs musikalische Poesie und Authentizität. Mit einer besonderen Mischung aus Melancholie und Optimismus bringt sie sehr persönliche Themen und intime Momente auf die Bühne. Die aufstrebende Künstlerin hat bereits auf einigen Festivals und auf ihrer eigenen Headlinertour gespielt. 2025 folgt nun ein Auftritt auf dem Pinot and Rock.

Freitag, 4. Juli 2025

Details zum Line-up für Freitag werden in den kommenden Wochen verkündet.

Samstag, 5. Juli 2025

Jan Delay - Sein unverwechselbarer Mix aus Funk, Reggae und Hip-Hop ist wie gemacht für das Pinot and Rock, das für Vielfalt und Lebensfreude steht. Mit seiner einzigartigen Energie und der markanten Stimme wird er die Fans auf eine mitreißende musikalische Reise nehmen und den Fritz-Schanno-Park zur Feieroase machen.

- Sein unverwechselbarer Mix aus Funk, Reggae und Hip-Hop ist wie gemacht für das Pinot and Rock, das für Vielfalt und Lebensfreude steht. Mit seiner einzigartigen Energie und der markanten Stimme wird er die Fans auf eine mitreißende musikalische Reise nehmen und den Fritz-Schanno-Park zur Feieroase machen. Max Herre & Joy Denalane - Wenn Max Herre und Joy Denalane die Bühne betreten, treffen poetische Texte auf soulige Melodien. Das Musikerpaar vereint in ihrer Musik Leidenschaft und Tiefe und ist damit ein besonderer Programmpunkt, der Emotionen weckt und zu einem der Herzstücke des Pinot and Rock werden wird.

Sonntag, 6. Juli 2025

Alvaró Soler - Der deutsch-spanische Sänger bringt den Sommer mit auf die Bühne am Rhein und schafft mit seinen Hits wie "La Cintura" und "Sofia" das perfekte Ambiente für einen sonnigen, tanzreichen Pinot and Rock Ausklang. Mit seiner strahlenden Energie und lässigen Leichtigkeit verwandeln er und sein Publikum den Sonntag in ein mitreißendes Pinot and Rock Finale.

- Der deutsch-spanische Sänger bringt den Sommer mit auf die Bühne am Rhein und schafft mit seinen Hits wie "La Cintura" und "Sofia" das perfekte Ambiente für einen sonnigen, tanzreichen Pinot and Rock Ausklang. Mit seiner strahlenden Energie und lässigen Leichtigkeit verwandeln er und sein Publikum den Sonntag in ein mitreißendes Pinot and Rock Finale. DIKKA - Das rappende Rhinozeros bringt Familien-Entertainment pur zum Pinot and Rock, das Groß und Klein begeistert. DIKKA vermittelt mit seiner Musik Werte wie Selbstbewusstsein und Lebensfreude und hat jede Menge wilder, frecher und lustiger Songs für starke Kinder im Gepäck, die ideal ins sonntägliche Familienprogramm passen und das Festival somit auch für die kleinsten Gäste zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lassen.

- Das rappende Rhinozeros bringt Familien-Entertainment pur zum Pinot and Rock, das Groß und Klein begeistert. DIKKA vermittelt mit seiner Musik Werte wie Selbstbewusstsein und Lebensfreude und hat jede Menge wilder, frecher und lustiger Songs für starke Kinder im Gepäck, die ideal ins sonntägliche Familienprogramm passen und das Festival somit auch für die kleinsten Gäste zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lassen. Jannik Freestyle - Mit spektakulären Fußballtricks und eingängigen Songs sorgt Jannik Freestyle auch 2025 für jede Menge Begeisterung auf der Bühne! Der junge Künstler verbindet Sport und Musik auf eindrucksvolle Weise und zieht damit das Publikum in seinen Bann.

Die Rückkehr des Talent-Contests: Bühne frei für Newcomerinnen und Newcomer

Der Talent Contest kehrt zurück und gibt Nachwuchstalenten die Gelegenheit, ihre Musik vor einem großen Publikum zu präsentieren. Vom 15. November 2024 bis zum 31. Januar 2025 können sich aufstrebende Talente bewerben, um die Fachjury und die Zuschauerinnen und Zuschauer live auf der Bühne zu überzeugen. "Der Talent Contest ist für uns eine Herzensangelegenheit", sagt Fritz Keller, Initiator des Pinot and Rock. "Wir wollen neuen Bands sowie Musikerinnen und Musikern eine Plattform bieten und freuen uns darauf, die musikalische Zukunft live miterleben und durch das Pinot and Rock hörbar machen zu dürfen." Alle Bewerbungskriterien und Informationen sind ab dem 04.11.2024 auf www.pinotandrock.com zu finden.

Vielfalt - die 2. Bühne wird programmatisch ausgebaut

"Im vergangenen Jahr haben wir die zweite Bühne vor allem den Newcomerinnen und Newcomern gewidmet, doch 2025 wollen wir sie sowohl physisch als auch programmatisch ausbauen und vielseitiger gestalten. Die kleinere Bühne wird in diesem Jahr neben Nachwuchstalenten auch etablierteren Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bieten und dadurch das Pinot and Rock noch vielfältiger machen," erklärt Jens Dietrich, Projektleiter des Pinot and Rock. "Ziel ist es, unsere Gäste auf beiden Bühnen mit einer noch größeren Programmvielfalt zu begeistern."

Pinot and Rock: Wieder Spitzenweine und Kulinarik im Fokus

Die Gäste des Pinot and Rock 2025 dürfen sich wieder auf ausgewählte Spitzenweine freuen, darunter exklusive Tropfen vom Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP). Begleitet wird das Weinerlebnis von einem besonderen kulinarischen Angebot, das erneut im Mittelpunkt des Events steht. Durch den Auftritt regionaler Gaststätten bis hin zu Spitzengastronomen werden alle Gäste und Kulinarikliebenden auf ihre Kosten kommen.

Vorverkauf und Tickets

Der Vorverkauf beginnt am 4. November 2024 um 13 Uhr exklusiv unter www.reservix.de und es gibt nur eine limitierte Anzahl an Early-Bird-Tickets zu folgenden attraktiven Preisen:

Donnerstag: 79,90 EUR VIP: 259,90 EUR

Samstag: 99,90 EUR VIP: 279,90 EUR

Sonntag: 79,90 EUR VIP: 259,90 EUR

Festival-Pass: 269,90 EUR VIP: 799,90 EUR

Original-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuell