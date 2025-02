DNS:NET Internet Service GmbH

Glasfaserausbau in Falkensee: DNS:NET bringt Highspeed-Internet

Berlin/Falkensee (ots)

Es geht los! Mit dem Spatenstich am 26. Februar 2025 in der Stadt Falkensee im Landkreis Havelland startet der Glasfaserausbau durch die DNS:NET.

Vor Ort konnten Bürgermeister Heiko Richter, die Vertreter der Stadtverwaltung und die DNS:NET-Vertreter der Kommunal, Bau- sowie Vertriebsteams den symbolischen Spatenstich für die neue Glasfaserinfrastruktur in der Nähe des Haupttechnikverteilers in Falkensee setzen. Dieser DNS:NET Technikstandort versorgt jetzt schon Dallgow-Döberitz, nun wird auch die Stadt Falkensee und Falkensee Süd über diesen Standort ans DNS:NET Glasfasernetz angeschlossen.

Bürgermeister Heiko Richter: "Die Digitalisierung schreitet weiter voran und eine leistungsstarke Internetversorgung mit Gigabit-Geschwindigkeit wird immer wichtiger. Wir begrüßen es sehr, dass die DNS:NET nun in Falkensee-Süd aktiv wird und Glasfaseranschlüsse bereitstellt. Ein stabiles und schnelles Netz ist essenziell - nicht nur für unser smartes Zuhause, sondern auch für die Bildung und für die Wirtschaft. Die Stadt steht Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur grundsätzlich positiv gegenüber und unterstützt, wo immer es möglich ist."

Daniel Schostan, Chief Network Officer der DNS:NET, bekräftigt das eigenwirtschaftliche Engagement in Falkensee: "Brandenburg mit Glasfaser zu versorgen und Menschen mit Lichtgeschwindigkeit zu begeistern, dafür steht die DNS:NET als regionales Telekommunikationsunternehmen. Hier im Havelland und den angrenzenden Gemeinden haben wir zahlreiche Haushalte erfolgreich ans Giganetz der DNS:NET angeschlossen und freuen uns sehr, dass nun auch Falkensee als wichtiges Mittelzentrum im Landkreis Havelland in den Genuss von Highspeed Internet Made in Brandenburg kommt."

Schon jetzt werden die Einwohner gezielt zu den Möglichkeiten der FTTH-Glasfaserhausanschlüsse und zum neuen Glasfasernetz für Falkensee informiert. Ab März gibt es zahlreiche Informationsveranstaltungen mit Infomobil und Beratungstagen.

Gigabitgeschwindigkeit mit Zufriedenheitsgarantie

Gigabit-Tarife, die überzeugen: Als Startangebot für alle neuen Privatkunden wird DERTarif mit 1.000 MBit/s für das erste Jahr zum Testen angeboten. Danach können die Kunden in einen Tarif ihrer Wahl wechseln oder weiterhin den neuesten Standard des Internets mit der kompletten Bandbreite an Datennutzung mit 1.000 MBit/s, Telefonieflat im Festnetz und Mobil, Highspeed Router und störungsfreies Premium TV in 4K-Qualität genießen.

FTTH für die Kommunen

Die erreichbaren Bandbreiten stellen einen Spitzenwert im Bundesvergleich dar. DNS:NET realisiert in Blankenfelde-Mahlow wie in den anderen Gemeinden und Landkreisen Brandenburgs eine offene Glasfaserinfrastruktur in der Ausbauvariante "fiber to the home (FTTH)" (Glasfaser bis ins Haus/Wohnung) nach dem Open Access Prinzip mit einer skalierbaren Bandbreite (bis zu 2.500 MBit/s für Privatkunden und 10 GBit/s für Unternehmen) für das gesamte Gemeindegebiet.

Bildmaterial und Langfassung: https://www.dns-net.de/news/glasfaserausbau-falkensee

Über die DNS:NET Internet Service GmbH:

Menschen mit Lichtgeschwindigkeit zu begeistern, dafür steht die DNS:NET Gruppe. Die DNS:NET Internet Service ist Spezialist für den Breitbandausbau und Erschließung bislang unterversorgter Regionen mit Glasfaser. Das Brandenburger/Berliner Telekommunikationsunternehmen wurde 1998 gegründet und gehört zu den Full-Service Netzbetreibern in Deutschland. Das Dienstleistungsportfolio bildet das gesamte Spektrum von Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden, Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet (Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. DNS:NET betreibt eigene Glasfaserringe und -netze und investiert seit 2007 gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in den Infrastrukturausbau in unterversorgten Regionen, zahlreichen Städten und im ländlichen Raum. Infos zum Unternehmen unter www.dns-net.de

