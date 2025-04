Gillette Deutschland

Neueste Generation von Premium-Rasierklingen wird in der Hauptstadt produziert

Auch die Klingen für GilletteLabs sind jetzt "Made in Berlin"

Berlin (ots)

Gillette bekräftigt das Bekenntnis zum Berliner Werk mit dem Aufbau der Produktion für die neueste Klingentechnologie im Premium-Segment. So werden neben Klingen u. a. für die Rasierer der Serien ProGlide und Fusion nun auch die Klingen für die Premium Modelle von GilletteLabs in der Hauptstadt gefertigt.

Mit der Aufnahme der Produktion der neuen GilletteLabs Klingen und Cartridges unterstreicht das Gillette-Werk in Berlin seine Rolle als Kompetenzzentrum für Premium-Klingen und zentraler Innovationsstandort. Die Einführung des technologisch fortschrittlichsten Produktes der Marke markiert einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Standortes und ist gleichzeitig ein besonderer Moment für das gesamte Team. Denn hinter der erfolgreichen Umsetzung steckt nicht nur Erfahrung, sondern auch ein hoher Anspruch an Qualität, Präzision und Zusammenarbeit.

Welche Bedeutung der Produktionsstart für das Berliner Team hatte, schildert Werksleiter Christoph Reif: "Unser innovatives Arbeitszeitmodell am Standort Berlin mit 4-Tage-Woche und autonomer Nachtschicht war ein wichtiges Element der Weiterentwicklung des Standortes. Jetzt kommt Technologie der neuesten Generation dazu. Wir haben als Team immer den Anspruch, einen herausragenden Job zu machen. Es ist wie überall - auch wie im Sport: Wenn man es gut machen will, dann ist man auch ein Stück weit aufgeregt, weil man weiß, dass viel Technologie dahintersteckt. Wir entwickeln ja nicht nur unsere Rasierer selbst, sondern auch die ganze Produktionstechnologie. Sämtliche Maschinen werden von uns selbst entwickelt und teilweise auch gebaut. Und da ist es natürlich schon anspruchsvoll, so eine Produktion von Null auf hochzufahren - aber immerhin haben wir hier in Berlin fast 100 Jahre Erfahrung. Wir wissen, was wir können und dass jetzt die neueste Generation von Premium-Rasierern nach Berlin kommt, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Gillettes beste Rasierer an einem Standort mit Tradition

Vor knapp 100 Jahren hat sich Gillette für Berlin als Produktionsstandort entschieden. Heute zählt das Berliner Werk zu den modernsten Produktionsstätten für Rasierklingen und spielt eine Schlüsselrolle in der globalen Fertigung.

GilletteLabs setzt am Berliner Standort neue Maßstäbe für das tägliche Rasurerlebnis. Die ultrascharfen Klingen sind bis zu 50 % langlebiger* und Gillettes beste Klingen - mit deutlich besserer Schnittkraft als andere Gillette Klingen und spürbar mehr Komfort. Perfekt ergänzt werden sie durch die EverGlide(TM) Technologie: Durch den verbesserten Gleitstreifen wird die Reibung zwischen Haut und Klingen reduziert und sorgt damit für herausragenden Rasurkomfort. Möglich wird das durch den Einsatz hochwertiger, feuchtigkeitsspendender Inhaltsstoffe und eine optimierte Herstellung bei niedrigen Temperaturen. Durch das Zusammenspiel dieser Optimierungen liefern die neuesten GilletteLabs Klingen das einmalige Rasurerlebnis von Gillette - und das alles "Made in Berlin".

Christoph Reif wörtlich: "Wir fertigen hier in Berlin seit fast 100 Jahren Gillette-Rasierklingen. Dabei haben wir es über die Jahre als starkes Team immer wieder hinbekommen, unsere Innovationen hier in Berlin zu produzieren. Wir alle im Werk sind sehr stolz darauf, dass mit GilletteLabs jetzt auch die besten Klingen von Gillette "Made in Berlin" sind."

GilletteLabs Innovationen im Überblick

EverGlide(TM) Technologie

Hochwertige EverGlide(TM) Formel sorgt für stark verbesserten Gleitstreifen. Durch die Herstellung bei niedrigeren Temperaturen kann der EverGlide(TM) Gleitstreifen mit mehr hochqualitativen, feuchtigkeitsspendenden Materialien verarbeitet werden: Dies reduziert die Reibung zwischen Haut und Klingen für ultimativen Rasurkomfort.Der neue EverGlide(TM) Gleitstreifen behält länger seine Form, sorgt für verbesserte Gleitfähigkeit, hält die 5 Klingen während der gesamten Rasur in der optimalen Position und hilft, dass Hautirritationen vermieden werden.

Sicherste Klinge von Gillette²

Die untere Klinge sorgt dank einzigartiger Klingenspitze mit verstärkter Klingenbeschichtung (DLC) und breiterem Klingenspitzenprofil für weniger Hautirritationen und Rasurverletzungen³.

Schärfste Klingen von Gillette

PRO-Klingen: Die 4 oberen ultrascharfen Klingen mit besonders dünner DLC-Beschichtung schneiden mit bis zu 10 % weniger Kraftaufwand - und reduzieren dadurch spürbar Ziehen und Reißen beim Rasieren.¹

Technologische Spitzenleistung aus Berlin

Mit modernster Technologie setzt Gillette neue Maßstäbe in der Rasur und entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter. Seit Februar 2025 wurden neben dem GilletteLabs auch die Rasierer der Serien ProGlide und Fusion5 optimiert, um eine noch bessere Performance zu bieten.

Jeder Mann hat individuelle Bedürfnisse - daher bietet Gillette eine Vielfalt an Rasierern, die auf unterschiedliche Anforderungen abgestimmt sind. Bei Gillette ProGlide wird durch das Einsetzen des EverGlide(TM) Gleitstreifen die Reibung weiter reduziert und die Haut vor Irritationen geschützt. Der Fusion 5 sorgt mit seiner Microkamm-Technologie und einem optimierten Gleitstreifen für eine noch schonendere und präzise Anwendung.

¹ vs. Fusion LCF; ² Basierend auf modellierter Hautbelastung: Vergleich mit Klingen; ³ vs. aktuellem ProGlide / ProShield Modell; * vs Gillette Fusion

Weiteres Bild- und Informationsmaterial zu GilletteLabs finden Sie hier.

Original-Content von: Gillette Deutschland, übermittelt durch news aktuell