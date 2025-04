Gillette Deutschland

Neue Studie: Körperrasur ist für Männer keine Ego-Frage - sondern ein Wohlfühlfaktor

Gillette deckt überraschende Grooming-Trends auf - mit persönlichen Insights von Erik Jäger

Schwalbach am Taunus (ots)

Männer rasieren ihren Körper, um besser auszusehen oder Komplimente zu bekommen? Falsch gedacht! Eine neue Umfrage von Gillette Body & Intimate zeigt, dass die Motivation, sich am Körper zu rasieren oder zu trimmen, weitreichender ist: 4 von 5 Männern rasieren ihren Körper primär, um sich wohlzufühlen - über alle Altersgruppen hinweg. Das kann auch Peloton Instructor und Gillette-Experte Erik Jäger bestätigen, der die Selfcare-Bewegung positiv sieht - und die speziell auf den Körper ausgerichteten Produkte von Gillette Body & Intimate empfiehlt, um das Maximum an Wohlfühlfaktor zu erreichen.

Wohlbefinden statt Ego-Boost: Warum Männer sich wirklich für Körperrasur entscheiden

Sonnige Tage, schweißtreibende Workouts, aufregende Dates - Anlass im Sommer häufiger zu Rasierer und Trimmer zu greifen, um den Körperhaaren zu Leibe zu rücken? Es stimmt zwar, Männer setzen zunehmend auf Körperrasur, aber vor allem für sich selbst und nicht für andere. 84 % der Befragten begründen die Körperrasur in der warmen Jahreszeit mit dem eigenen Wohlbefinden - weitaus häufiger als diejenigen, die es für Komplimente tun (21 %). Beim Sport zeigt sich ein ähnliches Bild: 76 % rasieren sich für ein angenehmeres Trainingsgefühl, während 38 % dies tun, um Hautirritationen und lästiges Wundscheuern zu vermeiden. Umso wichtiger sind Rasurprodukte, die speziell auf die besonderen Hautbedürfnisse am Körper abgestimmt sind. Gillette Body & Intimate setzt genau hier an: für eine hautschonende Rasur und größtmögliches Wohlbefinden.

Gen Z: Körperrasur für Selbstbewusstsein ohne Kompromisse

Besonders die Ergebnisse der befragten Gen Z-Männer verdeutlichen, dass es bei Körperrasur nicht um Trends geht, sondern um Selbstfürsorge - jeder Mann entscheidet für sich, was sich für ihn am besten anfühlt. Auch Erik Jäger sieht die Entwicklung als positiven Wandel:

"Schön zu sehen, dass immer mehr Männer - vor allem die jüngere Generation - ihre Körperrasur individuell gestalten! Ich selbst halte es auch so: An manchen Stellen glatt, an anderen lieber getrimmt - Hauptsache, es fühlt sich gut an. Mein Tipp: Finde deine Routine, die zu dir passt, und setze auf die richtigen Tools, um dich fresh und wohl zu fühlen!"

Die größten Unterschiede zwischen der Gen Z und den übrigen Befragten zeigen sich bei der Vorbereitung auf Dates. 79 % der jungen Männer rasieren sich vor einem Date, um sich attraktiver zu fühlen - 15 % mehr als bei den älteren Befragten. Und auch für das Selbstbewusstsein spielt eine gepflegte Körperrasur eine große Rolle: 73 % versprechen sich dadurch ein Sicherheitsgefühl. Die Zahlen zeigen klar, dass Körperrasur für die jüngere Generation mehr als nur Styling ist - sie ist ein Gamechanger für Selbstbewusstsein und Wohlbefinden. Auch Erik Jäger bestätigt dies aus eigener Erfahrung:

"Beim ersten Eindruck geht es nicht nur um Style, sondern auch ums Gefühl, das du vermittelst. Eine gepflegte Körperrasur kann helfen, sich frischer und sicherer zu fühlen - und das merkt dein Gegenüber sofort. Es geht nicht darum, perfekt auszusehen, sondern darum, entspannt und selbstbewusst aufzutreten. Denn das macht am Ende den Unterschied."

Gute Gründe für Gillette Body & Intimate

Um sich nach der Rasur rundum wohlfühlen zu können, braucht es die richtigen Tools. Mit der Gillette Body & Intimate Produktlinie wird Körperrasur besonders hautschonend. Der Trimmer passt sich dank der SkinFirst(TM)-Technologie den Besonderheiten am Körper an, die fünf federmontierten, beweglichen Klingen des Rasierers sorgen für den Feinschliff - dank Aloe Vera und Menthol in der 2-in-1 Reinigungs- & Rasiercreme ganz ohne Hautirritationen. Für den perfekten Abschluss sorgt der Anti-Scheuer-Stick, der die Haut im Intimbereich vor Wundscheuern schützt: für ein rundum gutes Gefühl und den perfekten Start in den Sommer.

Produktinformationen:

Trimmer 59,99 Euro UVP*

2-in-1 Reinigungs- & Rasiercreme: 7,99 Euro UVP*

Rasierer 19,99 Euro UVP*

Rasierklingen 26,99 Euro UVP*

Anti-Scheuer-Stick 9,99 Euro UVP*

*Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung des Kaufpreises liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

Bild-und Informationsmaterial zu Gillette Body & Intimate finden Sie hier.

Methodik:

Im Rahmen einer Appinio-Umfrage wurden vom 18. - 20. Februar 2025 1.001 Bürgerinnen und Bürger im Alter von 16 - 65 Jahren in Deutschland zu den Themen Körperrasur befragt. Dieser Untersuchung liegt methodisch eine Quotenstichprobe zugrunde. Die Ermittlung der Quoten erfolgte auf der Basis amtlicher Statistiken (Mikrozensus 2021) sowie eigener Berechnungen.

Original-Content von: Gillette Deutschland, übermittelt durch news aktuell