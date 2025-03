Gillette Deutschland

Eine Rasur, die so einzigartig ist wie du

Schwalbach am Taunus (ots)

Gillette Venus setzt mit neuen Rasierern Maßstäbe

Seit 25 Jahren steht Gillette Venus weltweit für Innovation in der Damenrasur. 2001 brachte die Marke den ersten speziell für Frauen entwickelten Rasierer auf den Markt - jetzt läutet Venus die nächste Ära ein. Mit einer modernisierten Produktreihe geht die Marke noch gezielter auf die individuellen Haut- und Rasurbedürfnisse ein. Denn jede Frau hat ihre eigene Rasurroutine - warum also sollte es nur eine Lösung für alle geben? Gillette Venus bricht mit dem "One-Size-Fits-All"-Ansatz und bietet jetzt Lösungen, die genau das bieten, was Frauen wirklich brauchen: maßgeschneiderte Lösungen für eine Rasur, die sich anpasst - nicht umgekehrt.

Ein neues Design für deinen perfekten Look

Neben der innovativen Technologie überzeugen die neuen Venus Rasierer mit einem modernen, stilvollen Look. Hochwertige Premium-Griffe bieten noch bessere Ergonomie, während perfekt abgestimmte Duschhalterungen für mehr Komfort und Ordnung sorgen. Zusätzlich wurde die Formulierung des Gleitstreifens optimiert - für eine noch sanftere Rasur und ein müheloses Gleiten über die Haut.

Die drei Hero-Produkte: Perfekte Lösungen für jede Haut

Extra Feuchtigkeit? Beruhigung für empfindliche Haut? Oder die perfekte Intimrasur? Die modernisierten Venus Rasierer sind jetzt noch mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Frauen abgestimmt. Mit den drei Hero-Produkten, die speziell für verschiedene Haut- und Rasurbedürfnisse entwickelt wurden, bietet Venus maßgeschneiderte Lösungen für jede Rasurroutine.

Optimierte Klingen für ein sanfteres Rasurerlebnis

Die Premium Rasierer sind mit der neuen Venus SkinSoft Klingen-Technologie ausgestattet, die für eine besonders sanfte Rasur sorgt. Eine verbesserte Klingenform und die Anti-Reibungsbeschichtung reduzieren rasurbedingte Hautirritationen, während die SkinCushion(TM)-Technologie je nach Rasierer mit einem Hauch von botanischen Ölen, Aloe Vera, Avocadoöl oder Vitamin E für zusätzlichen Schutz sorgt und die Haut während der Rasur pflegt.

Aber das ist noch nicht alles:

Gillette Venus hat das Sortiment weiter optimiert, um auf verschiedene Bedürfnisse einzugehen - ob du einen Rasierer brauchst, der an schwierige Stellen kommt, einen für eine schnelle, unkomplizierte Rasur oder einen, der schäumt und rasiert - alles in einem Zug. Gillette Venus bietet passende Rasierer für jeden Haut- und Rasurtyp.

Original-Content von: Gillette Deutschland, übermittelt durch news aktuell