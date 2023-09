FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Kluger Kopf des Zeitgeschehens: IWC-CEO Christoph Grainger-Herr liest die F.A.Z. in luftiger Höhe

Frankfurt am Main (ots)

Christoph Grainger-Herr, CEO des Uhrenherstellers IWC Schaffhausen, ist der neue Protagonist der mehrfach ausgezeichneten Kluge-Köpfe-Kampagne der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.).

Das Zeitgeschehen im Blick, die F.A.Z. in der Hand und ein kluger Kopf in luftiger Höhe: Das 99. Motiv der preisgekrönten F.A.Z.-Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf" zeigt Christoph Grainger-Herr, CEO des Uhrenherstellers IWC Schaffhausen. Der Unternehmer war federführend bei der architektonischen Gestaltung der Produktionsstätte von IWC Schaffhausen und wechselte später ins Management des Unternehmens. 2017 übernahm er die Geschäftsleitung der Schweizer Traditionsmarke.

Für das Motiv setzte sich der 45-Jährige auf den Obelisken der fast neun Meter hohen Sonnenuhr der Halde Hohewald im Ruhrgebiet und ließ sich dort fotografieren. Sein Gesicht verbirgt er - getreu der Kampagnenidee - hinter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Schattenwurf der Horizontalsonnenuhr zeigt die Ortszeit sowie das Datum anhand des Sonnenstandes auf. Diese Art der Zeitbestimmung folgt vorchristlichen Vorbildern und ist dadurch schon selbst zeitlos. Mit rund 3000 m2 Fläche ist es die größte Uhr, mit der Grainger-Herr jemals in Berührung gekommen ist.

Die F.A.Z.-Kampagne würdigt mit dem Motiv nicht nur Christoph Grainger-Herr als klugen Kopf und Unternehmer mit Pioniergeist, sondern stellt auch den Ort der Fotografie selbst in den Fokus. So kommen in dem Motiv Qualität, Präzision und Zeitgeschehen, aber auch Zeitlosigkeit und Tradition zusammen - Attribute also, für die auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung steht.

Yamina Grossmann, Leiterin Zentrales Marketing bei der F.A.Z.: "Mit dem neuen Motiv portraitieren wir Christoph Grainger-Herr als Persönlichkeit der Uhrmacherkunst und die Sonnenuhr der Halde Hoheward als herausragendes Objekt der Zeitgeschichte. Das. 99. Motiv der Kampagne verbindet auf imposante Weise Aktualität und Zeitlosigkeit."

Matthias Spaetgens, Chief Creative Officer von Scholz & Friends: "Christoph Grainger-Herr wird als Spitze einer Sonnenuhr zur Uhr selbst: ein kraftvolles Symbol für seine Leistungen als CEO und gleichzeitig eine schöne Analogie für die Zeitlosigkeit der Kampagne der ,Klugen Köpfe'."

Die mehrfach preisgekrönte F.A.Z.-Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf" greift seit 1995 gesellschaftliche Themen und Ereignisse fotografisch auf. Schon über 90 herausragende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben sich für die Serie hinter der aufgeschlagenen Zeitung fotografieren lassen. Alle Motive sind hier einsehbar. Das 99. Motiv der Kampagne finden Sie auch unter FAZ.NET.

Original-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell