Andreas Gierth übernimmt die Co-Geschäftsführung der Medienservice

Frankfurt am Main (ots) - In dem neuen 14-tägigen Podcast "Machtprobe - Der F.A.Z. Auslandspodcast" diskutiert die F.A.Z. mit Korrespondenten und Fachleuten von sofort an die großen Fragen der internationalen Politik und Wirtschaft. Die Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) startet am 29. April den F.A.Z. Podcast "Machtprobe" und diskutiert 14-tägig ...

mehr