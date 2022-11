DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Deutsche Meisterschaften: Biberach begrüßt nationale Elite

Zum 13. Mal in Folge ist der Stützpunkt des Württembergischen Tennis-Bundes (WTB) in Biberach an der Riß Austragungsort der Deutschen Meisterschaften presented by Tannenhof. Zum Jahresabschluss finden sich vom 4. bis 11. Dezember zahlreiche der besten deutschen Tennisspieler:innen und Nachwuchstalente zusammen, um den:die Deutsche Meister:in im Tennis auszuspielen.

"Im Dezember richten sich die Blicke der deutschen Tennisszene auf die Deutschen Meisterschaften, die jedes Jahr tolle Geschichten schreiben. Dass wir nun seit 2010 in Biberach spielen, freut mich sehr. Spieler:innen, Coaches und alle Beteiligten fühlen sich auf der Anlage sehr wohl", so DTB-Vizepräsident für Wettkampfsport Nico Weschenfelder. Der 41-Jährige weiß, dass die Meisterschaften ein Sprungbrett sein können: "In den letzten Jahren haben besonders aufstrebende Talente auf dieser Bühne überzeugt und diesen Schwung mit auf die Tour genommen."

Das haben die vergangenen Ausgaben bewiesen. Mit Eva Lys (Deutsche Meisterin 2021) und Noma Noha Akugue (Deutsche Meisterin 2020) konnten sich in den vergangenen zwei Jahren zwei Spieler:innen aus dem Porsche Talent Team durchsetzen, die unmittelbar nach ihrem Erfolg in Biberach auf der Tour durchstarteten. Bei den Herren wurde unter anderem der 13-fache deutsche Davis Cup-Spieler Jan Lennard Struff (2011, 2012) und Billie Jean King Cup-Kapitän Rainer Schüttler (1997) Deutscher Meister.

"Wie jedes Jahr freuen wir uns auf die Meisterschaften, bei denen Spitzentennis an unserem Stützpunkt geboten wird", so WTB-Präsident Stefan Hofherr. "In der kommenden Woche treten auch einige Spieler:innen aus der Region an und wir hoffen, dass sie es weit schaffen werden."

Teilnehmerfeld verspricht Spannung

Beim Blick auf die Meldeliste findet man mit Julia Stusek und Max Rehberg zwei der Shootingstars der letzten Monate wieder. Trotz ihrer erst 14 Jahre - sie ist damit die jüngste Starterin in der Damenkonkurrenz - kann Julia Stusek auf erste Erfolge im internationalen Damentennis zurückblicken. Sie wird versuchen, die erfahrenere Konkurrenz zu ärgern und in Biberach für Furore zu sorgen. Auch Max Rehberg startet in der kommenden Woche die Mission Titelgewinn. Der 19-Jährige ist nach seiner Teilnahme 2020 erst zum zweiten Mal bei den Deutschen Meisterschaften dabei. Aufgrund seiner Erfolge in den letzten Monaten (Turniersieg beim ITF-M15-Turnier in Frankreich und Finalteilnahme beim ATP-Challenger in Ismaning) kann Rehberg aber durchaus zum weiteren Favoritenkreis gezählt werden.

Die Auslosung findet am Freitag, den 2. Dezember um kurz nach 17 Uhr statt. Die ersten Matches der Qualifikation starten am Sonntag um 10 Uhr. Das Endspiel der Damen findet eine Woche später, am 11. Dezember ab 11 Uhr statt, gefolgt von dem Endspiel der Herren.

Alle Matches werden ab dem 5. Dezember live und exklusiv auf Tennis Channel übertragen. Der Zutritt für Zuschauer:innen ist begrenzt. Am Quali-Sonntag ist der Einlass kostenlos, von Montag bis Freitag kostet ein Ticket 5 Euro, am Samstag und Sonntag 10 Euro. Kartenbestellungen können an biberach@wtb-tennis.de gerichtet werden.

