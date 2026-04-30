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"Diese Ochsenknechts": Enge Männerbande und Nataschas Politik-Abenteuer

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Unterföhring (ots)

Die 5. Episode von "Diese Ochsenknechts" (verfügbar ab Dienstag, dem 5. Mai exklusiv auf Sky und WOW und zu sehenbei Sky One um 20:15 Uhr) steht ganz im Zeichen von neuen Erfahrungen: Während Jimi, Wilson und Nino in Lappland bei ihrem ersten gemeinsames Männerabenteuer die nächste Action-Stufe zünden, stellen sich die Frauen der Familie ganz eigenen, richtungsweisenden Aufgaben: Cheyenne fühlt sich zu schwerem Gerät berufen und will den LKW-Führerschein machen, während Natascha beim Besuch des deutschen Bundestages in Berlin und im Austausch mit einer befreundeten Abgeordneten eine schlimme Erinnerung aus der Vergangenheit einholt... .

Mit Fisch, Hund und Buggy: Eisige Action in Lappland!

"Nino und ich mögen Angeln sehr gerne, Wilson eher so semi", freut sich Jimi auf das nächste Abenteuer der Ochsenknechts-Männer. Auf einem zugefrorenen See in der Winteridylle Lappalands heißt es heute: Eisbohrer raus, die dicke Eisschicht bezwingen und Petri heil für das gemeinsame Eis-Angeln! Während die selbsternannten Angel-Fachmänner Jimi und Nino allerdings zunächst kein Fang-Glück zu haben scheinen, geht es bei Angel-Novize Wilson blitzschnell und der erste Fisch zappelt am Haken. Mit jedem Fang-Erfolg steigt die Stimmung merklich und die Angel-Träume der Familien-Väter leben. Apropos Familie: Beim meditativen Angel-Erlebnis in sonniger, aber klirrender Kälte kommen schnell wieder die aktuellen Stress-Themen auf den Tisch. Warum verstehen sich Jimi und Cheynne aktuell nicht so gut? Wie ist die Stimmung zwischen Natascha und Cheyenne? Und warum bringt Wilson die ständigen Streitereien sichtlich auf die Palme? Das passende Rezept gegen nervige Familien-Themen: Noch mehr Action! Beim Trap-Schießen fliegen den Jungs die Schrotkugeln um die Ohren und beim Eis-Speedway in rasanten Buggys wird das Gaspedal voll durchgedrückt. "Dass die Dinger solche Power haben, ist richtig geil!", gerät Nino ins Schwärmen. Doch seine wirklichen Stärken kann der ausgebildete Fleisch-Sommelier erst am Abend auspacken: Es soll gegrillt werden, und zwar für 75 Leute! "Eine gute Brand-Awareness für unsere Produkte", meint Nino, der schlauerweise sein eigenes Fleisch vom Chianinahof aus Österreich dabei hat. Das absolute Highlight des Männerurlaubs wartet schließlich am nächsten Morgen: Eine eindrucksvolle Schlittenhund-Tour! Besonders für Wilson eine echte Herausforderung, als ihm die Einweisung des Hunde-Führers etwas Angst macht: "Das klingt schon gefährlich. Ich hoffe, ich werde nicht gebissen!" Vielleicht hemmt ihn aber auch der Kater des Hüttenzaubers von gestern Abend?

Cheyenne zwischen Alltagstress und Führerschein

"Die Kids machen grad eine extreme Wachstumsphase durch, das zieht schon an den Nerven", ächzt Cheyenne unter akutem Schlafmangel und jeder Menge Alltagsstress auf dem Chianinahof in Österreich. Während Nino es sich mit seinen Jungs im hohen Norden gut gehen lässt, nimmt die ehrgeizige Jungbäuerin sie nächste große Hürde ins Visier: Den LKW-Führerschein! "Ich bin auf dem Weg zur Fahrschule, um mich anzumelden. LKW mit Anhänger - da habe ich schon ein wenig Schiss", hat Cheyenne gehörig Respekt vor ihrem neuen Abenteuer. "Frauen haben wir zur Anmeldung des Führerscheins schon lange nicht mehr gehabt", lässt die Mitarbeiterin der Fahrschule den Druck nicht gerade kleiner werden. Doch eine echte Ochsenknecht kennt keine Angst und gibt sich kämpferisch: "Ich hätte auch gerne alle Führerscheine, so wie Nino", nimmt sie sich ihren Ehemann als Vorbild. Wird sich Cheyenne in der klassischen Männer-LKW-Domäne durchsetzen können?

Natascha goes Bundestag

"Ich habe mich extra passend angezogen, weil ich ja die Familienministerin für spezielle Fragen werden will", scherzt Natascha, als sie im politiktauglichen Dienst-Sakko den Bundestag betritt. Wird das Ochsenknecht-Familienoberhaupt ihre Talk-Qualitäten nun auch im Bundestag einsetzen wollen? Tochter Cheyenne ist grundsätzlich skeptisch: "In der Politik muss man ausreden lassen und andere Meinungen zulassen können." Doch Natascha will ihre Chance nutzen. Ihr heutiger Plan: Ein Treffen mit einer Podcast-Bekanntschaft, der Grünen-Bundestagsabgeordneten Ricarda Lang. Immerhin haben beide schon mal eine Gemeinsamkeit, zu der sie sich von Anfang an sympathisch fanden: den Pony ihrer Haarfrisur! Kaum im Abgeordneten-Büro angekommen, geht die Debatte los und beide Frauen finden einen redseligen Draht zueinander. Dass Natascha schon in der Vergangenheit mit politisch motiviertem Engagement punkten konnte, bewies sie vor einigen Jahren, als sie sich in einer, von ihr initiierten, Petition gegen sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener einsetzte und eine halbe Million Stimmen sammelte. Der Hintergrund war ernst und betraf die eigene Familie. Wilson hat zu dem Thema eine klare Meinung: "Ich finde, dass pädophile Menschen nie mehr auf der Straße rumlaufen sollten. Auch wegen meiner eigenen Erfahrungen." Für Natascha steht fest, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Spontan bietet ihr Ricarda Lang als Mitglied des Petitionsausschusses des Bundetages Hilfe an und will das Thema auf ihre Agenda setzen. Kann Natascha ihre Initiative von damals nochmal neu aufrollen, die Vergangenheit bewältigen und ein starkes Zeichen setzen?

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Erste Folgen-Screener sind ab sofort im Sky Media Village zu sehen

zu sehen Trailer und weitere Infos zur Serie hier

B28 Produktion produziert Staffel 5 der non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

"Diese Ochsenknechts", Staffel 5, ist exklusiv auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen. Alle bisherigen Staffeln stehen weiterhin auf Abruf zur Verfügung.

Screener & Bildmaterial:

Presseinformationen und Screener zu unseren Programmhighlights finden Sie auch auf SkyMediaVillage.

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