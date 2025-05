PHOENIX

Christian Dürr (FDP): Deutschland braucht mutige Reformpolitik

Berlin/Bonn (ots)

Der neugewählte Parteivorsitzende der FDP, Christian Dürr, fordert eine "mutige Reformpolitik" für Deutschland. Er teile die These, dass der Mangel an mutigen Reformen zum Erstarken der Ränder führe: "Der Bedarf an mutigen Reformkonzepten in der Bevölkerung ist riesig, er wird nicht bedient" so Dürr im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Er sei sich sicher, dass die FDP den Mut habe, diese mutigen Reformen zu erarbeiten. Deshalb habe er "einen Grundsatzprogrammprozess vorgeschlagen, wo wir wirklich sehr konkret sagen, an welchen Stellen kann dieses Land besser werden", so der neue Parteivorsitzende.

Er sehe in der FDP keine Zerrissenheit, sondern es gebe "unterschiedliche Blickwinkel, die absolut legitim sind, gerade in einer liberalen Partei." Es sei gut sich nach einer Wahlniederlage auszusprechen "und gleichzeitig ist es richtig, dass man dann nach vorne schaut und ins Arbeiten kommt", so Dürr. Eine inhaltliche Erneuerung sei ein dauernder Prozess. Das nächste Ziel seien die Landtagswahltermine und die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. "Wenn man hinfällt, dann muss man aufstehen. Liegenbleiben ist für mich nie eine Option gewesen im Leben", so Dürr bei phoenix.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell