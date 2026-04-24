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"Diese Ochsenknechts": Vom heißen Wüstensand in die Eiseskälte - Männerurlaub statt Business-Stress!

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Unterföhring (ots)

Jimi in der 4. Folge von "Diese Ochsenknechts" (verfügbar ab Dienstag, dem 28. April exklusiv auf Sky und WOW und zu sehenbei Sky One um 20:15 Uhr)sein Business mit Freund und Geschäftspartner Jan in Dubai zu erklären. Hat er tatsächlich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und seine Finanzen besser im Griff? Einige Familienmitglieder haben Zweifel. Während Natascha neue Pläne zur Optimierung ihres Äußeren schmiedet, planen Jimi, Wilson und Nino eine abenteuerliche Männertrip in den hohen Norden. Im finnischen Lappland heißt es: Warm anziehen für einen Kurzurlaub der Extraklasse!

Jimis Dubai-Träume: Luftschloss oder Traumvilla?

"Wir sind momentan echt im Flow, viele Sachen fliegen uns zu. Hier sind so viele Chancen - ich will mich mit dem, was ich nur in Deutschland hätte, nicht zufriedengeben", zieht Jimi ein positives Fazit zu seiner persönlichen Entwicklung in Dubai und rollt im geliehenen Rolls Royce durch Downtown. Sein Traum: Endlich finanziell unabhängig zu sein und sich später mal "in einem Haus am Gardasee in Italien" zurückzuziehen. Doch die Angst, irgendwann trotzdem wieder einmal auf die Nase zu fallen, fährt ständig mit. "Das, was passiert ist, steckt man nicht einfach weg", blickt er auf die juristischen Querelen der Vergangenheit zurück. Auch Bruder Wilson hofft, dass Jimi nicht wieder an falsche Leute gerät: "Ich denke da immer dran und hoffe, dass nichts passiert." Doch Jimi schaut nach vorn und will die nächste Business-Stufe zünden: Zusammen mit Jan, mit dem er in Dubai zusammenwohnt, schaut er sich eine neue Immobilie an - für 17 Millionen Euro Kaufpreis! "Da kann man auf jeden Fall hinkommen", ist sich Jimi sicher und will seine Träume "manifestieren". Doch der Weg dahin ist steinig und wohl noch weit. Daher heißt es erst einmal: Staubsaugen und Hausarbeit in der etwas kleiner dimensionierten gemeinsamen Dubai-WG, bevor es zur nächsten Location geht, wo man potenzielle Kontakte knüpfen kann. Auf dem Golfplatz!

Nataschas Beauty-Pläne

Etwas wehmütig schaut Natascha auf ihre Vergangenheit als erfolgreiches Model zurück - alle haben ihre Schönheit bewundert und etwas oberflächlich auf ihre Prominenz geschaut: "Ich musste mir keine Sorgen machen und hatte Top-Maße - aber auch Neider." Mit nun 61 Jahren sieht sie Optimierungsbedarf an ihrem Äußeren: "In Würde altern heißt für mich auch: aufgeben!", betont Natascha ihre klare Haltung. Logische Konsequenz für sie: mit ihrem Schönheitschirurgen den geplanten Facelift-Eingriff besprechen. "Der Hals muss weg!" heißt die Devise und das Ziel der kommenden Operation schnell erkannt. Doch der Eingriff am Gesicht ist nicht Ohne - ein zweiwöchiger Kopfverband, Brei-Mahlzeiten und empfohlenes Sprechverbot inklusive. "Ist doch super für die Familie, wenn ich meinen Mund nicht aufmache", gibt Natascha sich kämpferisch und hat vor dem Eingriff scheinbar gar keine Angst.

Männerurlaub in Lappland

Jimi, Wilson und Nino haben Großes vor: Das erste Mal überhaupt wollen die drei jungen Familienväter gemeinsam auf einen Abenteuertrip gehen. Im finnischen Lappland soll der viertägige Männerurlaub mit zahlreichen Aktivitäten in Schnee und Eis zusammenschweißen und als Erholung vom stressigen Familien-Alltag dienen. "Ich freue mich richtig - Männerurlaub, mehr geht nicht!", steigt Nino euphorisiert aus dem Flugzeug und schaut über die winterliche Traumlandschaft. Was die drei Jungs im hohen Norden erwartet? Jede Menge Action - und echte Männergespräche. Ein wichtiges Gesprächsthema: Jimi und die Frauen! Beseelt von den abendlichen Drinks gibt der ehemals verlorene Sohn Jimi Einblicke in sein Innerstes: "Dieses für immer haltbare in Beziehungen gibt´s nicht mehr. Die Welt ist so schnelllebig - das ist echt etwas schade", wird er melancholisch. Tagsüber und endlich im Schnee wollen die Jungs es nun richtig krachen lassen: Als erstes wartet eine wilde Motorschlitten-Fahrt auf die Abenteurer. Mit Highspeed geht es über zugefrorene Seen durch das endlose Winter-Wonderland - ein echtes Gefühl von Freiheit! "Da musst du echt aufpassen, die haben wirklich Dampf", hat Jimi Respekt vor den PS-starken Ski-Doos. Dann passiert es: ein Schlitten bricht durch einen verdeckten Hohlraum in der Schneedecke und sitzt fest! Hat der Tour-Guide den Kurs verloren und ist die Gruppe nun im Nirgendwo gestrandet? Die Dunkelheit naht, die Temperatur sinkt und der Schlitten muss unbedingt schnell wieder flott gemacht werden...

Fotos über das SkyFotoweb

Erste Folgen-Screener sind ab sofort im Sky Media Village zu sehen

zu sehen Trailer und weitere Infos zur Serie hier

B28 Produktion produziert Staffel 5 der non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

"Diese Ochsenknechts", Staffel 5, ist exklusiv auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen. Alle bisherigen Staffeln stehen weiterhin auf Abruf zur Verfügung.

Screener & Bildmaterial:

Presseinformationen und Screener zu unseren Programmhighlights finden Sie auch auf SkyMediaVillage.

Fotos über das Fotoweb: https://medien.sky.de

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