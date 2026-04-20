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Start von "Diese Ochsenknechts", Staffel 5: Glamour in Dubai und eine Familie zwischen Streit und Versöhnung

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Unterföhring (ots)

Was passiert, wenn aus Nähe plötzlich Distanz wird und aus kleinen Spannungen tiefe Risse entstehen? Die neue Staffel von "Diese Ochsenknechts" zeigt die berühmte Familie so gespalten wie nie zuvor - und gleichzeitig so nahbar wie selten. Die ersten drei Folgen sind ab Dienstag, dem 21.März en bloc exklusiv auf Sky und WOW verfügbar. Im linearen TV werden die Folgen ab dem 21. März wöchentlich immer dienstags um 20:15 Uhr bei Sky ausgestrahlt.

Zwischen Natascha und Cheyenne herrscht Funkstille. Ein Konflikt rund um Ex-Mann und Vater Uwe stellt die beiden vor eine Zerreißprobe. Hat Cheyenne Natascha angelogen? Natascha ist schockiert und sucht Ablenkung in einer "sexy" Geschäftsidee. Jimi versucht, in Dubai ein neues Lebens-Kapitel aufzuschlagen und zwischen Luxus, großen Business-Plänen und familiärem Druck endlich Fuß zu fassen. Wilson steht in Berlin ebenfalls vor Herausforderungen: Als frischgebackener Vater muss er Verantwortung übernehmen, seinen Job als erfolgreicher Schauspieler erfüllen und gleichzeitig den Überblick über das Familienchaos behalten. Auf dem Bauernhof von Cheyenne und Nino in Österreich ist harte Arbeit das Gebot der Stunde: Das Leben für die Landwirtschaft bedeutet nicht nur körperliche Belastung, sondern touchiert auch emotionale Grenzen. Wird ihr Traum von einem neuen Ferien-Häuschen am See die Lösung sein, um endlich einmal durchatmen zu können?

Folge 1: Neue Business-Horizonte und ein schiefer Haussegen

Cheyenne hat sich heimlich mit ihrem Vater Uwe getroffen und ihre offensichtlich neu entflammte Tochter-Vater-Beziehung öffentlich auf Social Media gepostet - für Mutter Natascha ein absolutes No-Go! Ihre Tochter hatte zum Treffen mit ihrem verhassten Ex-Mann offensichtlich die Wahrheit unterschlagen, was für Natascha einem Hochverrat gleichkommt. "Respektlos - will die mich verarschen? Die hat mich angelogen!" Cheyenne sieht das natürlich anders: "Es gibt ja in jeder Staffel einen Buhmann - und das bin wohl ich dieses Jahr". Aussage steht gegen Aussage, Emotion gegen Emotion. Haben Cheyennes neue Gefühle für ihren Vater vielleicht sogar mit der fehlenden Beziehung zu ihm in ihrer Kindheit zu tun? In Köln kommt es nach langer Funkstille dann zum großen Wiedersehens-Showdown zwischen Cheynne und Natascha: Auf Ninos Premierenfeier zu seinem TV-Moderations-Debüt überrascht Natascha ihre Tochter mit einem "flauschigen" Auftritt. In seiner Wahlheimat Dubai versucht Jimi parallel, sich ein neues Leben aufzubauen. Doch in seinem teuer angemieteten Haus stellt er fest: Große Träume, leere Räume! In seinen noch unmöblierten Zimmern wird deutlich, wie viel für ihn auf dem Spiel steht. "Dubai ist für mich Privatsphäre - ich möchte, dass ich so wenig Leute wie möglich hier einmischen", ist er sich in der Wahl seiner neuen Homebase trotzdem sicher. Ob das bei seinen Liebsten in der deutschen Heimat gut ankommt? Immerhin hat Jimi eine neue Geschäftsidee: Ein Investment und Entertainment-Unternehmen namens "LeBleu". "Das ist wie eine Allzweck-Firma", hat der Jung-Unternehmer große Ambitionen. In Berlin sitzt Bruder Wilson in seinem Schauspiel-Business buchstäblich fest im Sattel: Als "Western-Wilson" lockt ein lukrativer Werbe-Deal als Remake eines kultigen 90er-Jahre-Spots. Howdie!

Folge 2: Jimis Luxus-Träume und Nataschas Dating-Pläne

Während Jimi in Dubai auf große Deals setzt und von Investments in Luxusimmobilien träumt, nehmen Cheyenne und Nino in Österreich eine günstige Gelegenheit wahr: Ihr Traum vom eigenen Ferien-Häuschen am See wird plötzlich greifbar und sie wollen handeln. Doch die Grundstückspreise am See sind immens - immerhin eine viertel Million Euro - und die teuren Investitionen in den Chianinahof in der Vergangenheit drücken aufs Konto. "Meine Traumvorstellung wäre ein Chalet aus Holz", träumt Nino und sieht sich schon in der eigenen Sauna mit Blick auf den See. Immerhin hat die Vergangenheit gezeigt, dass das Jungbauern-Paar gut mit Geld umgehen kann und so wollen sie das finanzielle Wagnis eingehen. Doch abseits der friedlichen See-Idylle brodelt es weiter: Während die Fronten zwischen Cheyenne und Natascha immer noch verhärtet sind, gerät auch das Verhältnis zwischen Cheyenne und Jimi ins Wanken: Während ihr Bruder sich ständig im Ausland aufhält, muss sie auf dem heimatlichen Chianinahof Jimis Schuldenpost erledigen. "Ich glaube, ich habe als zehn Jahre jüngere Schwester nicht die Aufgabe, Jimis Leute hinzuhalten, denen er Geld schuldet!", ist Cheyenne sichtlich angefressen. Und Jimi? Der zeigt sich in Dubai im teuren Rolls-Royce und plant den nächsten Big Deal für seine Business-Ideen: eine neue Immobilie in exklusiver Lage! "Wir machen uns langsam", scheint Jimi zufrieden. "Viel Blut, Schweiß und Tränen, aber wir sind auf einem guten Weg!" Die Schuld am Zwist mit seiner Schwester sieht er klar bei Cheyenne: "Wenn es Neid ist, dass ich in Dubai lebe, schöne Autos fahre und ein gutes Leben habe, fände ich das sehr schade...". Steht Jimis Finanzierungs-Konzept diesmal nicht auf wackligen Beinen und kann er endlich neu durchstarten? "Mathe war nie so mein Ding...", gibt Jimi allerdings zu bedenken, dass er nur eingeschränkte Übersicht über seine Finanzen hat. Natascha zeigt in Hamburg mittlerweile eine sexy Seite von sich: Als Testimonial für eine Best Ager-Datingplattform beweist sie Mut, Offenheit und den Willen, auch bei Thema Männer noch einmal neu anzufangen. "Wir werden nicht älter, wir werden mutiger und wilder", fährt Natascha ihre sinnlichen Krallen aus. Schließlich ist seit fast einem Jahrzehnt Single. Doch welcher Typ ist für Natascha eigentlich der richtige? Ihre Kinder haben da eine klare Vorstellung: "So Typ Kevin Kostner und Bruce Springsteen - ein cooler, älterer Gentleman." Vielleicht ist beim Dating-Event jemand für Natascha dabei?

Folge 3: Ein Versöhnungsversuch und echtes Teamwork

Ein neues Jahr - aber kein Neuanfang? Wilson will die Familie wieder zusammenbringen und lädt alle in sein neues Zuhause zu einem Neujahrs-Essen ein. Doch statt Harmonie herrscht Anspannung! Oma Bärbel ahnt: "Wenn die ganze Familie zusammenkommt, was soll da los sein - Remmidemmi!" Cheyenne ist immer noch sauer auf Natascha, weil diese sie als "schlechte Mutter" und als zu streng zu ihren Kindern bezeichnet hat. "Deshalb habe ich mich mit Recht von ihr distanziert", macht sie ihre Sicht deutlich, ist aber trotzdem gespannt auf das Treffen. Wird "Friedensrichter" Wilson das sensible Familiengeflecht mit seinen schmackhaften Kochkünsten wieder stärken können? Siehe da: Die Stimmung am Tisch steigt merklich und die Familienbande scheint wieder etwas fester zu werden - es werden sogar nachträgliche Weihnachtgeschenke verteilt. Wilson schenkt der ganzen Familie eine besondere Überraschung: Ein gemeinsamer Besuch in einem Escape Room! Hier ist Teamwork gefragt und die Aufgabe wird die zerstrittenen Familienmitglieder zwingen, gemeinsam zu funktionieren - zumindest für einen Moment. Ein weiterer Schritt, um alte Wunden zu heilen? Doch schon kurze Zeit später sorgt Jimi erneut für Ärger: Nach einer Partynacht verpasst er einen sehr wichtigen Drehtag - sehr zum Unverständnis der anderen. Schnell kommt die Diskussion auf, ob Jimi sein Leben wirklich im Griff hat. Cheyenne sieht das skeptisch: "Ich sehe bei ihm keine Veränderung - auch mit diesem Dubai-Quatsch. Das ist für mich nur heiße Luft!" Zurück auf dem Chianinahof in Österreich wartet auf Cheyenne und Nino jede Menge Arbeit: Viele neugeborene Lämmer müssen versorgt werden und die Schafherde ist ausgebüxt. Stress pur! "Wir könnten jeden Tag bis nachts durcharbeiten und würden nie fertig werden", beschriebt Cheyenne den anstrengenden Hofalltag. Zeit für Romantik? Fehlanzeige.

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Erste Folgen-Screener sind ab sofort im Sky Media Village zu sehen

zu sehen Trailer und weitere Infos zur Serie hier

B28 Produktion produziert die fünf Episoden von Staffel 4, Part II der non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

"Diese Ochsenknechts", Staffel 5 ist exklusiv auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen. Alle bisherigen Staffeln stehen weiterhin auf Abruf zur Verfügung.

Screener & Bildmaterial:

Presseinformationen und Screener zu unseren Programmhighlights finden Sie auch auf SkyMediaVillage.

Fotos über das Fotoweb: https://medien.sky.de

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