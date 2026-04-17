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Die NBA Playoffs 2026 ab diesem Wochenende umfassend live auf Sky Sport

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Unterföhring (ots)

Ab diesem Sonntag bietet Sky Sport allen NBA-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählte Spiele der ersten beiden Runden der NBA Playoffs live, die NBA Conference Finals mit jeweils einer Serie pro Saison live und der anderen re-live sowie die NBA Finals 2027 live, 2026 und 2028 re-live

Darüber hinaus beinhaltet die umfassende Live-Berichterstattung auf Sky Sport bereits seit Saisonbeginn und in den kommenden Jahren im Durchschnitt sechs Spiele pro Woche während der Regular Season der besten Basketball-Liga der Welt

Zum Auftakt der NBA Playoffs 2026 wird Sky Sport ab Sonntag bis Dienstag insgesamt zehn Begegnungen live übertragen, zwei Partien am Sonntag ab 18:45 Uhr und 21:30 Uhr zu besten Sendezeit

Charly Classen: "Seit dieser Saison und in den kommenden Jahren überträgt Sky Sport die NBA regelmäßig live. Mit der besten Basketball-Liga der Welt haben wir unser hochkarätiges US-Sport-Angebot und unsere Rolle als führender Sportanbieter weiter ausgebaut"

Unterföhring, 17. April 2026 - Die diesjährigen NBA Playoffs markieren einen der großen Höhepunkte der langfristigen Rechtevereinbarung zwischen Sky Deutschland und der NBA, die seit Beginn der Regular Season 2025/26 besteht und neben dem NBA-Portfolio von NBCUniversal auch zusätzliche Übertragungsrechte für den deutschsprachigen Raum umfasst.

Mit dem Start der 2026 NBA Playoffs 2026 an diesem Wochenende kämpfen die besten Basketballspieler der Welt um den diesjährigen Titel. Sky Sport überträgt dann ausgewählte Spiele der ersten Runde sowie der Conference Semifinals live. Darüber hinaus überträgt Sky Sport die kompletten Western Conference Finals 2026 live und zeigt alle Spiele der Eastern Conference Finals 2026 sowie der NBA-Finals 2026 zeitversetzt.

Charly Classen, Executive Vice President Sport & Customer Operations bei Sky Deutschland: "Seit dieser Saison und in den kommenden Jahren überträgt Sky Sport die NBA regelmäßig live. Mit der besten Basketball-Liga der Welt haben wir unser hochkarätiges US-Sport-Angebot und unsere Rolle als führender Sportanbieter weiter ausgebaut. Wenn an diesem Wochenende die NBA Playoffs starten, sind mit Dennis Schröder, Isaiah Hartenstein, Ariel Hukporti und möglicherweise den Wagner-Brüdern und Tristan da Silva auch zahlreiche deutsche Stars dabei - und Sky Sport wird umfassend live berichten."

Das NBA-Angebot auf Sky Sport beinhaltet:

Ausgewählte Playoff-Spiele während der ersten Runde und der Conference Semifinals

Die NBA Conference Finals mit jeweils einer Serie pro Saison live und der anderen re-live

Die NBA Finals 2027 live sowie 2026 und 2028 re-live

Umfassende Berichterstattung während der Regular Season mit durchschnittlich sechs Live-Spielen pro Woche, inklusive der Christmas-Day-Spiele

Umfassende Live-Berichterstattung vom NBA All-Star

Ausgewählte Spiele der Preseason und der Summer League

Vier Spiele nonstop zum Playoff-Auftakt auf Sky Sport am Sonntag

Zum Auftakt der 2026 NBA Playoffs wird Sky Sport ab Sonntag bis Dienstag insgesamt zehn Begegnungen live übertragen. Los geht es am Sonntag mit vier Spielen in Serie und zwei Partien zur besten Sendezeit. Ab 18:45 Uhr überträgt Sky Sport Spiel 1 zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers. Direkt im Anschluss folgt ab 21:30 Uhr die Partie des Titelverteidigers Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein gegen die Golden State Warriors oder die Phoenix Suns. Ab 0:30 Uhr steigt mit den Detroit Pistons auch das Topteam aus der Eastern Conference in die Playoffs ein - Gegner ist dann der Gewinner des Entscheidungsspiels zwischen den Orlando Magic und den Charlotte Hornets. Komplettiert wird die erste Playoff-Nacht auf Sky Sport ab 3:00 Uhr vom Duell zwischen den San Antonio Spurs und den Portland Trail Blazers.

In den Nächten von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch folgen jeweils drei weitere Partien live, darunter unter anderem das Spiel 2 von Dennis Schröder und den Cleveland Cavaliers gegen die Toronto Raptors. Ab dem darauffolgenden Wochenende (25./26. April) geht es dann weiter auf Sky Sport, unter anderem mit Live-Übertragungen ab 18:45 und 21:30 Uhr an beiden Abenden.

Neben dem amerikanischen Originalkommentar wird Sky Sport alle frühe Abendspiele an Samstagen und Sonntagen während der ersten beiden Runden sowie alle Spiele der Western Conference Finals mit deutschem Kommentar präsentieren.

Die Gesichter und Stimmen der NBA auf Sky Sport

Sky Sport bietet jede Woche mindestens eine Begegnung als "NBA-Spiel der Woche" mit deutschem Kommentar an. Frank Buschmann, Markus Krawinkel, Martin Gräfe und Florian Pertsch bilden das Kommentatoren-Team von Sky Sport. Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst, Europameister Oscar da Silva, die ehemaligen deutschen Nationalspieler Mithat Demirel und Bastian Doreth sowie die aktuelle deutsche Nationalspielerin Marie Gülich werden als Sky Expert*innen und Co-Kommentator*innen fungieren. Reporterin Aurelia Rieke komplettiert das NBA-Team von Sky Sport.

Alle Live-Übertragungen werden auch mit dem US-Originalkommentar angeboten. Darüber hinaus werden alle von NBC und Peacock produzierten Spiele auch mit Vor- und Nachberichterstattung der US-Übertragung auf Sky Sport zu sehen sein. Unter anderem werden zwei ehemalige NBA-Superstars und Olympiasieger, Carmelo Anthony und Vince Carter, als Studioanalysten fungieren. Die Spielanalysten und NBA-Legenden Reggie Miller, Grant Hill und Jamal Crawford werden ebenfalls als Teil des US-Originalkommentars zu sehen sein.

Mehr NBA auf Sky Sport

Darüber hinaus hat sich Sky Sport zusätzlich auch Highlight-Rechte, Ausstrahlungsrechte für von der NBA produzierten Formaten und Archivmaterial gesichert. Ausgewählte Clips stehen Basketball-Fans auch ohne Abonnement kostenlos auf den Social-Media-Channels von Sky Sport, auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung.

So können Fans die NBA auf Sky Sport erleben

Alle NBA-Übertragungen auf Sky Sport sind auf der TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de). Mit dem Streaming-Service WOW können Fans die NBA und alle weiteren Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de).

Die Übertragungsrechte gelten für sämtliche Verbreitungswege in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol. Die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden, sind ebenfalls umfasst.

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