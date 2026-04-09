Sky Deutschland

Sky bietet erstmals Film mit Deutscher Gebärdensprache an

Unterföhring (ots)

Ein weiterer Schritt zu mehr Barrierefreiheit: Sky bietet erstmals Film mit Gebärdensprache an

"Die nackte Kanone" ab sofort auch mit Deutscher Gebärdensprache verfügbar

Abrufbar für alle Abonnentinnen und Abonnenten im Sky Cinema Paket oder über WOW Filme & Serien

Unterföhring, 09. April 2026 - Sky macht einen weiteren Schritt hin zu mehr Barrierefreiheit: Mit "Die nackte Kanone" steht erstmals ein Film mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) zur Verfügung. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit ZDF Digital sowie dem ZfK e.V., der die Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache verantwortet.

Mit dem Angebot erweitert Sky die Zugänglichkeit seines Inhalteangebots für gehörlose und stark hörgeschädigte Menschen. Für viele ist die Deutsche Gebärdensprache die erste Sprache, während geschriebene Sprache häufig erst später erlernt wird. Die DGS-Fassung schafft daher einen eigenständigen Zugang zu Inhalten und ist als Übertragung in eine weitere Sprache vergleichbar mit einer Synchronisation.

Tobias Koplin, Head of Localization & Access Services Sky Deutschland: "Mit dem ersten Film mit Deutscher Gebärdensprache bei Sky wollen wir Erfahrungen sammeln und daraus ableiten, wie wir unser Angebot künftig weiterentwickeln können. Unser Ziel ist es, Filme, Serien und Dokumentationen für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen und Barrieren bei der Nutzung aktiv zu reduzieren."

Volker Denkel, Head of Innovation bei ZDF Digital: "Dieses Projekt markiert einen wichtigen Schritt in Richtung gelebte Inklusion: eine internationale, anspruchsvolle Produktion in Deutscher Gebärdensprache für Gehörlose zugänglich zu machen. Wir freuen uns sehr, dass Sky dafür auf unser gemeinsam mit dem ZfK entwickeltes Übersetzungskonzept mit gehörlosen DGS-Darsteller:innen in Referenzkleidung setzt."

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