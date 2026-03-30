Sky Deutschland

Flutlicht-Freitag auf Sky ist nachhaltiger Umsatztreiber für Gastronomie und Hotellerie

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Live-Sport bei Sky bleibt ein relevanter Frequenz- und Umsatzbringer: 32% mehr Gäste und 56% mehr Speise- und Getränkeumsatz an Bundesliga-Wochenenden im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2025

Freitagsspiele der Bundesliga sorgen in Sportsbars, Restaurants und Hotels für überproportional hohe Umsätze bei Speisen und Getränken

Der "Klassiker" zwischen FCB & BVB ist Reichweiten- und Umsatzbooster

Unterföhring, 30.03.2026 - Die Übertragungen der Freitagsspiele der Bundesliga im Rahmen des "Flutlicht Freitag" auf Sky kommt nicht nur in den Wohnzimmern der Republik hervorragend an. Der Bundesliga-Freitag ist für Gastronomie und Hotellerie Umsatzgarant und sorgt für höhere Gästezahlen. Dies bestätigen aktuelle Zahlen von Sky Business.

Der "Flutlicht-Freitag" macht seit Beginn der neuen Saison 26,6 Prozent der Gesamtreichweite des Bundesliga-Wochenendes aus und sorgt dabei im Durchschnitt für 33,4 Prozent des Gesamtumsatzes in Gastronomie und Hotellerie. Damit entfällt rund ein Drittel des gesamten Bundesliga-Umsatzes im gewerblichen Umfeld auf den Freitag. Der "Flutlicht-Freitag" ist nicht nur innerhalb kürzester Zeit zum festen Bestandteil des Bundesliga-Wochenendes geworden, sondern hat sich für das Gastgewerbe zum besonders attraktiven Spieltag mit hoher wirtschaftlicher Relevanz entwickelt.

Zum Vergleich:

Die Partien am Samstagnachmittag machen 30,4 Prozent der Gesamtreichweite aus und sorgen für 30,5 Prozent des Umsatzes. Das "tipico Topspiel" am Samstagabend erzielt 43,0 Prozent der Gesamtreichweite und trägt 36,2 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Damit zeigt sich deutlich, dass insbesondere der Freitag im Verhältnis zu seiner Reichweite überproportional umsatzstark ist.

Der "Klassiker" als Reichweiten- und Umsatzbooster

Wie stark attraktive Topspiele im gewerblichen Umfeld wirken, zeigt auch ein Vergleich des "Klassikers" zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund - jeweils am Samstagabend im "tipico Topspiel" live bei Sky.

Das Duell in der Hinrunde der aktuellen Saison am 18. Oktober 2025 erzielte im Vergleich zur Begegnung vom 12. April 2025 ein deutliches Plus:

+56,0 Prozent Reichweite

+24,3 Prozent höherer Durchschnittsumsatz im gastronomischen Bereich

Diese Entwicklung unterstreicht das Potenzial hochkarätiger Live-Sportevents für gastronomische Betriebe und Hotels:Wenn attraktive Begegnungen auf gut besuchte Tage treffen, profitieren Gastgeber direkt von steigender Gäste-Nachfrage und höheren Umsätzen.

Live-Sport auf Sky bleibt ein relevanter Frequenz- und Umsatzgarant

Für Gastronomie und Hotellerie ist Live-Sport damit weit mehr als ein Zusatzangebot: Er ist ein wirksamer Hebel, um Gäste zu binden, Besuchsanlässe zu schaffen und Umsätze gezielt zu steigern. Gerade der Bundesliga-Freitag bietet Betrieben die Möglichkeit, bereits zum Start des Wochenendes zusätzliche Frequenz zu generieren und sich als Treffpunkt für gemeinschaftliche Live-Erlebnisse zu positionieren.

Mit Sky Business erhalten Gastgeber Zugriff auf packende Live-Sportmomente und schaffen damit ein Angebot, das Gäste emotionalisiert, Aufenthaltsdauer verlängert und zusätzliche Konsumanreize setzt.

Lars Winking, Vice President Sky Business: "Die Zahlen bestätigen eindrucksvoll, welche Bedeutung die Freitagsspiele der Bundesliga für unsere Partner in Gastronomie und Hotellerie hat. Die Kombination aus starker Reichweite und überdurchschnittlicher Umsatzkraft zeigt, dass der 'Flutlicht-Freitag' längst ein echter Impulsgeber für das Wochenendgeschäft ist. Mit Sky Business bieten wir unseren Geschäftspartnern genau jene Inhalte, die zahlreiche Gäste anziehen und wirtschaftlich deutlich spürbare Effekte erzielen."

Weitere Informationen zu den Angeboten von Sky Business für Gastronomie und Hotellerie finden Interessierte unter Sky Business.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell