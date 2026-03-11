Sky Deutschland

"Diese Ochsenknechts" starten am 21. April in die große Reise 'Staffel 5' auf Sky und WOW - offizielle Key Art veröffentlicht

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die offizielle Key Art zur neuen Staffel finden Sie hier

Die neue Staffel führt die Familie u.a. nach Südafrika, Lappland, Dubai & Co. und begleitet die Protagonist:innen bei den aktuellen Erlebnissen in ihrem Leben

Mit dabei: Natascha, Jimi Blue und Wilson, Cheyenne und Nino Ochsenknecht-Sifkovits sowie Oma Bärbel Wierichs

Alle vier bisherigen Staffeln der Sky Original Show " Diese Ochsenknechts", sowie die Spin-Off-Show " Unser Hof mit Cheyenne und Nino" inkl. des neuesten Specials, sowie " Yeliz und Jimi: We Are Family?!" sind auf Sky und WOW abrufbar

11. März 2026 - Auf geht's in neue Abenteuer voller Reiseerlebnissen, Drama, Chaos und liebevollen Familienmomenten: "Diese Ochsenknechts" Staffel 5 startet am 21. April auf Sky und WOW.

Über "Diese Ochsenknechts":

Von Südafrika nach Lappland und Dubai; vom Landleben am Chianinahof in Österreich ab in die Glamour-Welt der TV-Veranstaltungen in Berlin, Köln & Co.: "Diese Ochsenknechts" sind zurück und starten in Staffel 5 wieder richtig durch. Nach der Familienversöhnung und dem Drama rund um Jimi, geht es in der neuen Staffel für die Familie in den gemeinsamen Urlaub nach Südafrika. Doch in Kapstadt steht neben Sonne, einzigartigen Erlebnissen und Erfahrungen wieder neues Drama auf dem Programm - denn zwei Fronten in der Familie scheinen verhärtet und sorgen für Konfliktpotential...

Deutlich harmonischer - aber mit kaum weniger Chaos - geht es unter den "Jungs" zu: Auf Nino, Wilson und Jimi wartet ein Männertrip nach Lappland mit Abenteuergarantie.

Und zwischen zahlreichen Events, neuen Projekten auf und abseits des TV-Bildschirms und den Alltagsdramen, können sich Fans der Promi-Familie wieder auf spannende Einblicke in das Leben sowie in die aktuellen Erlebnisse und Ereignisse rund um die Protagonist:innen freuen - wie gewohnt in offener, authentischer und herzlicher "Ochsenknechts"-Manier.

B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlung:

Die fünfte Staffel "Diese Ochsenknechts" mit acht Episoden startet im Frühjahr 2026 exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW sowie linear auf Sky One.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Weitere Informationen unter https://www.wowtv.de.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell