Sky Deutschland

Repräsentative Sky Sport Umfrage vor dem Klassiker am Samstag: große Vorfreude auf das Duell, klarer Favorit FC Bayern

Unterföhring, 26. Februar 2026 (ots)

Durchgeführt wurde die Umfrage unter Fußball-Interessierten (n = 1.006) in Deutschland von der Sportbusiness & Research Beratung ONE8Y

78 Prozent sehen Vincent Kompany als ein Vorbild im Kampf gegen Rassismus, die meisten würden sich von den Bundesliga-Klubs noch mehr Engagement gegen Rassismus wünschen

Alle Ergebnisse der Befragung in "So denken die Fans...Das FUSSBALL-BAROMETER" für Kunden auf Sky Sport News und auf Abruf auf skysport.de

Am Samstagabend kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Sky Sport berichtet ab 17:30 Uhr live und exklusiv vom "Tipico Topspiel der Woche" in Dortmund. Kurz vor dem Klassiker hat Sky Sport eine repräsentative Umfrage durchführen lassen, in der die Sportbusiness & Research Beratung ONE8Y Fußball-Interessierte (n = 1.006) rund um die Begegnung am Samstag befragte.

Vor der 114. Auflage des Klassikers in der Bundesliga ist das Interesse am Duell der beiden Giganten des deutschen Fußballs ungebrochen. 74 Prozent gaben an, große Vorfreude auf den Klassiker zu haben - noch höher ist dieser Wert mit 79 Prozent bei den jungen Fans (bis 24 Jahre). Noch ausgeprägter fiebern die beiden Fanlager auf das Duell hin: 89 Prozent der Bayern-Fans und 87 Prozent der BVB-Fans empfinden sehr große oder große Vorfreude. Bei den Gründen für die Vorfreude auf den Klassiker wurden als häufigste Antworten die "hohe sportliche Qualität" (50 Prozent) sowie "Tradition und Rivalität" (46 Prozent) genannt.

Als Gewinner des Spiels tippen 62 Prozent der Befragten auf den FC Bayern, 24 Prozent auf den BVB. Einen Auswärtssieg des Rekordmeisters beim Rivalen würden 75 Prozent der Befragten als die Entscheidung im Titelrennen betrachten.

Im Zuge der viel beachteten Äußerungen von Vincent Kompany, als er kürzlich auf einer Pressekonferenz von Sky Sport Reporter Uli Köhler zu Vinicius Junior und Rassismus im Fußball befragt wurde, wurden die Fußball-Interessierten auch über die rein sportliche Aktualität hinaus befragt. 78 Prozent sehen den Bayern-Trainer als ein Vorbild im Kampf gegen Rassismus. 74 Prozent gaben an, dass die Bundesliga-Klubs noch mehr gegen Rassismus unternehmen sollten.

Alle Ergebnisse der Umfrage rund um das Gipfeltreffen wurden in der Sendung "So denken die Fans...Das FUSSBALL-BAROMETER" um 18:30 Uhr auf Sky Sport News präsentiert. Für Kunden ist die komplette Sendung auf skysport.de abrufbar.

"So denken die Fans...Das FUSSBALL-BAROMETER" auf Sky Sport News

Seit 2024 sind Umfrageergebnisse von ONE8Y regelmäßig Teil des Programms von Sky Sport News. Im Format "Wenn morgen Anpfiff wäre...Das Deutschland-Barometer" wurden in Zusammenarbeit mit der Sportmarketingagentur repräsentative Umfragen unter den Fußballinteressierten in Deutschland präsentiert, die die Stimmung und Meinungen rund um die UEFA EURO 2024(TM) im eigenen Land abbildeten.

Auch danach werden auf Sky Sport News regelmäßig repräsentative Umfragen rund um aktuelle Fußballthemen präsentiert - unter dem Titel "So denken die Fans...Das FUSSBALL-BAROMETER" immer mittwochs ab 18:30 Uhr auf Sky Sport News und auf Abruf auf skysport.de.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell