Die Sky und WOW Highlights im März 2026
Unterföhring (ots)
Im März 2026 starten auf Sky und WOW folgende Entertainment-Highlights neu:
Serien, Shows und Dokumentationen
Ghosts S5 (1.3.)
Kleine Tiere auf großer Reise S1 (1.3.)
In Seenot S1, S2 und S3 (4.3., 11.3., 25.3.)
Snapped: Behind Bars S1 und S2 (4.3., 25.3.)
Die Facebook-Falle - Jagd auf einen Mörder (5.3.)
Auf der Jagd nach meinem Stalker (6.3.)
Der eBay-Skandal (12.3.)
Wildhunde: Jäger zwischen den Welten S1 (13.3.)
Thoughts & Prayers - Wie überlebt man einen Amoklauf in den USA? (13.3.)
The 'Burbs - Meine teuflischen Nachbarn S1 (18.3.)
Critical Incident - Tod an der Grenze (20.3.)
Tatort Liverpool: Die Morde an Ashley und Olivia S1 (26.3.)
The Fall and Rise of Reggie Dinkins S1 (28.3.)
Philly Homicide S1 (30.3.)
Die Giganten der Aucklandinseln (30.3.)
Tierbabys Down Under - Kleine Wunder der Wildnis S1 (30.3.)
The Comeback S3
Filme
50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik (6.3.)
The Toxic Avenger (7.3.)
Nobody 2 (13.3.)
The Damned (14.3.)
Last Breath (20.3.)
Trust - Eine Frage des Vertrauens (21.3.)
The Balled of Wallis Island (26.3.)
Downton Abbey: Das große Finale (27.3.)
Neighborhood Watch (28.3.)
Special: Sky Cinema Weltfrauentag (ab 6.3.)
Special: Sky Cinema Awards (ab 14.3.)
