Die Sky und WOW Highlights im März 2026

Unterföhring (ots)

Im März 2026 starten auf Sky und WOW folgende Entertainment-Highlights neu:

Serien, Shows und Dokumentationen

Ghosts S5 (1.3.)

Kleine Tiere auf großer Reise S1 (1.3.)

In Seenot S1, S2 und S3 (4.3., 11.3., 25.3.)

Snapped: Behind Bars S1 und S2 (4.3., 25.3.)

Die Facebook-Falle - Jagd auf einen Mörder (5.3.)

Auf der Jagd nach meinem Stalker (6.3.)

Der eBay-Skandal (12.3.)

Wildhunde: Jäger zwischen den Welten S1 (13.3.)

Thoughts & Prayers - Wie überlebt man einen Amoklauf in den USA? (13.3.)

The 'Burbs - Meine teuflischen Nachbarn S1 (18.3.)

Critical Incident - Tod an der Grenze (20.3.)

Tatort Liverpool: Die Morde an Ashley und Olivia S1 (26.3.)

The Fall and Rise of Reggie Dinkins S1 (28.3.)

Philly Homicide S1 (30.3.)

Die Giganten der Aucklandinseln (30.3.)

Tierbabys Down Under - Kleine Wunder der Wildnis S1 (30.3.)

The Comeback S3

Filme

50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik (6.3.)

The Toxic Avenger (7.3.)

Nobody 2 (13.3.)

The Damned (14.3.)

Last Breath (20.3.)

Trust - Eine Frage des Vertrauens (21.3.)

The Balled of Wallis Island (26.3.)

Downton Abbey: Das große Finale (27.3.)

Neighborhood Watch (28.3.)

Special: Sky Cinema Weltfrauentag (ab 6.3.)

Special: Sky Cinema Awards (ab 14.3.)

