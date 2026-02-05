Sky Deutschland

Die MotoGP(TM) 2026 auf Sky Sport: Alle 22 Grand-Prix-Wochenenden live, zehn davon exklusiv - der große Season Launch an diesem Samstag live

Am Samstag überträgt Sky Sport ab 12:00 Uhr die rund dreieinhalbstündige Auftaktveranstaltung zur neuen Saison in Kuala Lumpur live

Mit allen Rennen, Qualifyings und Trainings der MotoGP, Moto2(TM) und Moto3(TM) berichtet Sky Sport mehr als 400 Stunden live

Die Sky Experten Florian Alt, Lukas Tulovic und Marvin Fritz, die Moderatorinnen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner sowie die Kommentatoren Eddie Mielke und Lukas Gajewski berichten live für Sky Sport

Den kompletten Motorsport von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 5. Februar 2025 - In gut drei Wochen ist es endlich so weit und die MotoGP startet in die neue Saison. Allen voran Marc Márquez, der 2025 in seiner Premierensaison für das Ducati-Werksteam auf beeindruckende Weise seine insgesamt neunte Weltmeisterschaft einfuhr, jagt ab Ende Februar den zehnten Titel.

Sky Sport wird auch 2026 alle 22 Grand-Prix-Wochenenden live übertragen, zehn davon exklusiv. Mit allen Trainings und Qualifyings sowie allen Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 berichtet Sky Sport insgesamt über 400 Stunden live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt und damit so umfassend wie kein anderer Anbieter in Deutschland. Insbesondere, wenn es endlich wieder losgeht, sind alle Fans bei Sky Sport genau richtig: fünf der ersten acht Grand-Prix-Wochenenden wird Sky Sport exklusiv übertragen, darunter die Rennen auf den traditionsreichen Kursen in Le Mans, Barcelona und Mugello. Der Saisonauftakt finden vom 27. Februar bis 1. März in Thailand statt.

Auch in der neuen Saison setzt Sky Sport auf sein bewährtes Team: Als Kommentatoren sind Eddie Mielke und Lukas Gajewski im Einsatz, an deren Seite immer einer der Sky Experten Lukas Tulovic, Florian Alt und Marvin Fritz als Co-Kommentator zu hören ist. Durch die Sendungen führen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner. Ihr Arbeitsplatz wird wieder der Kommandostand im MotoGP-Studio von Sky Sport in Unterföhring sein. Von ausgewählten Rennen wird Sky Sport auch live von vor Ort berichten.

MotoGP mit Sky Stream und WOW live erleben

Alle Live-Übertragungen der FIM MotoGP(TM) World Championship bei Sky Sport sind auf der TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream).

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky Sport zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.

