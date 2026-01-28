PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Sky Deutschland

Die Sky und WOW Highlights im Februar 2026

Unterföhring (ots)

28. Januar 2026. Folgende Highlights starten im Februar 2026 neu auf Sky und WOW:

Serien, Shows und Dokumentationen:

  • Die Geheimnisse der verwunschenen Gewässer (2.2.)
  • Die Tote im Pool: Lügen, Betrug & mörderische Gier (3.2.)
  • Snake Security - Schlangenjagd in Australien S1 und S2 (6.2., 20.2.)
  • Berlusconi: Zum Siegen verdammt (6.2.)
  • Prosecuting Evil With Kelly Siegler S2 (10.2.)
  • Billy Joel: And SoIt Goes (13.2)
  • Die Last der Schuld (18.2.)
  • Red Eye S2 (19.2.)
  • Charles Manson: Aufstieg eines Monsters (19.2.)
  • William & Harry: Royals zwischen Liebe und Loyalität (19.2.)
  • New York Homicide S3a (23.2.)
  • Lord of the Flies (24.2.)
  • Zeit Verbrechen - Spurensuche(25.2.)
  • Die Hölle hinter Gittern - Strafvollzug in Alabama (27.2.)
  • Sex und Macht: Die dunklen Begierden von Tyrannen (27.2.)

Filme

  • Hallow Road (5.2.)
  • Alien: Romulus (6.2.)
  • Loyal Friend (7.2.)
  • Mission: Impossible -The Final Reckoning (13.2.)
  • The Wedding Banquet (14.2.)
  • Cash Out 2 - Alles auf eine Karte (20.2.)
  • On Swift Horses (21.2.)
  • Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel (27.2.)
  • The Devil's Diner - Survive the Night (28.2.)
  • Special: Sky Cinema Alien & Predator Saga (ab 2.2.)

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:
Thomas Schöffner
Content PR
Thomas.Schoeffner@sky.de

Kontakt für Fotomaterial:
Bilder.Presse@sky.de
Oder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

