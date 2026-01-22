Sky Deutschland

Der Film "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" ab 6. März exklusiv bei Sky und WOW

Der Film "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" startet am 6. März exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW

Mit Szenen aus Roland Kaisers ausverkauften "RK50 I 50 Jahre - 50 Hits!" Tour und dem Rückblick von ihm und Wegbegleitern auf die vergangenen 50 Jahre

Unterföhring, 22. Januar 2026 - Roland Kaiser wurde im Rahmen seiner ausverkauften "RK50 I 50 Jahre - 50 Hits!"-Tournee filmisch begleitet. Die spektakuläre Show wurde gemeinsam mit exklusiven Backstage-Einblicken als Kino-Debut der Musiklegende schon zum großen Erfolg. Nun feiert "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" am 6. März exklusiv bei Sky und WOW seine TV- und Streaming-Premiere.

In "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" schaut Roland Kaiser gemeinsam mit verschiedenen Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen auf die vergangenen 50 Jahre zurück und gibt nie dagewesene Einblicke in sein Leben sowie seinen Touralltag. Seine großen Hits dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Der Film ist im Vertrieb von Sony Pictures Television.

Über Roland Kaiser:

Seine Karriere lässt sich nur im Superlativ beschreiben: Seit mehr als fünf aufregenden Jahrzehnten prägt Roland Kaiser die deutsche Popmusik wie kein anderer Künstler vor ihm. Eine Zeitspanne, in der sich unzählige seiner Lieder zu unsterblichen Klassikern entwickelt haben, die ganze Fan-Generationen begleiten und die längst zum festen Bestandteil deutschsprachiger Musik-DNA gehören. So genießen frühe Stücke wie "Santa Maria", "Dich zu lieben" oder "Joana" heute ebenso Kultstatus wie millionenfach gestreamte Songs neueren Datums - darunter "Extreme", "Gegen die Liebe kommt man nicht an" oder das Maite Kelly-Duett "Warum hast du nicht nein gesagt?", das mit über 170 Millionen Klicks zur YouTube-Sensation avancierte. Nachdem er 2022 mit dem Platin-veredelten Album "Perspektiven" nach 40 Jahren erstmals wieder auf Platz 1 der deutschen Charts zurückkehrte, war Roland Kaiser im vergangenen Sommer zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum vor fast einer halben Million begeisterter Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ausverkauften "RK50 I 50 Jahre - 50 Hits!"-Tournee zu erleben. Die Deutsche Post ehrte den Ausnahmesänger mit gleich vier exklusiven Briefmarken und auch der deutsche Ableger von Madame Tussauds würdigte das Gesamtwerk des in Berlin geborenen Künstlers mit einer eigenen Wachsfigur, bevor ihm Ende letzten Jahres seine insgesamt dritte Goldene Henne in der Rubrik "Ehrenpreis Musik" überreicht wurde. Und auch 2025 zeigte sich der charismatische Sänger und Entertainer wieder in kreativer Höchstform - u.a. mit der Veröffentlichung des Albums "Marathon" sowie einer neuen Arena - und Open Air - Tournee.

