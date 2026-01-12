Sky Deutschland

Golden Globes 2026: Gewinner und Nominierte auf Sky und WOW

Unterföhring 12. Januar 2026 - Letzte Nacht wurden in Beverly Hills die Golden Globe Awards 2026 vergeben. Dabei waren auch zahlreiche brandaktuelle Hits nominiert, die auf Sky und WOW abrufbar sind. Etwa die Serien "Poker Face" mit Natasha Lyonne, "Matlock" (2024) mit Kathy Bates, "The Narrow Road to the Deep North" mit Jacob Elordi sowie "The Last of Us" und "The White Lotus". Ryan Cooglers Horrorfilm "Blood & Sinners" mit Michael B. Jordan konnte dabei zwei der begehrten Trophäen gewinnen.

Golden Globes 2026 - Gewinner auf Sky und WOW:

Ludwig Göransson für "Blood & Sinners" (Best Original Score - Motion Picture)

"Blood & Sinners" (Cinematic and Box Office Achievement)

Golden Globes 2026 - Nominierte auf Sky und WOW:

"Blood & Sinners" (Best Motion Picture - Drama)

Michael B. Jordan für "Blood & Sinners" (Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama)

Ryan Coogler für "Blood & Sinners" (Best Director - Motion Picture)

Ryan Coogler für "Blood & Sinners" (Best Screenplay - Motion Picture)

Ludwig Göransson für "Blood & Sinners" (Best Original Score - Motion Picture)

"I Lied To You" für "Blood & Sinners" (Best Original Song - Motion Picture)

"Blood & Sinners" (Cinematic and Box Office Achievement)

"The White Lotus" Staffel 3 (Best Television Series - Drama)

Bella Ramsey für "The Last of Us" (Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Drama)

Kathy Bates für "Matlock"(2024) ( Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Drama)

Mark Ruffalo für "Task" (Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Drama)

Natasha Lyonne für "Poker Face" (Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy)

Aimee Lou Wood für "The White Lotus" (Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television)

Carrie Coon für "The White Lotus" (Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television)

Parker Posey für "The White Lotus" (Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television)

Jacob Elordi für "The Narrow Road to the Deep North" (Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television)

Jason Isaacss für "The White Lotus" (Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television)

Walton Goggins für "The White Lotus" (Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television)

Brett Goldstein für "Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life" (Best Performance in Stand-Up Comedy on Television)

Über WOW:

Über Sky Deutschland:

