Sky Deutschland

Highlights rund um die Feiertage bei Sky Sport

Unterföhring (ots)

In den nächsten zwei Wochen überträgt Sky Sport insgesamt 48 Spiele der Premier League und EFL live

Boxing Day mit ManUnited gegen Newcastle United um Nick Woltemade

Christmas-Day-Games der NBA: Drei Partien zur besten Sendezeit mit deutschem Kommentar, begleitet von den Experten Oscar da Silva und Svenja Brunckhorst

NHL Winter Classic mit den New York Rangers gegen die Florida Panthers in der Nacht auf Samstag, 3. Januar mit deutschem Kommentar

Der United Cup 2026 mit Alexander Zverev vom 02. bis 11. Januar live

Unterföhring, 22. Dezember 2025 - Auch zwischen Weihnachten und Neujahr hat Sky Sport einige Highlights im Programm: Die Premier League mit dem legendären Boxing Day, die NBA mit ihren traditionellen Christmas-Day-Games, die NHL mit dem spektakulären Winter Classic sowie der United Cup sorgen für ein gut gefülltes Feiertagsprogramm.

Premier League mit dem Boxing Day

Während in Deutschland über die Feiertage Fußballpause herrscht, rollt der Ball auf der Insel unvermindert weiter: In den kommenden 14 Tagen überträgt Sky Sport 40 Spiele der Premier League, sowie acht Begegnungen der EFL Championship live.

Traditionell hält der englische Fußball rund um den legendären Boxing Day ein paar Highlights bereit. Allein am 26. Dezember zeigt Sky Sport rund zehn Stunden Live-Fußball. Um Fans in entsprechende Boxing-Day-Atmosphäre zu bringen, startet Sky Sport ab 13:20 Uhr mit drei aufeinanderfolgenden Partien aus der EFL Championship. Den Höhepunkt des Tages bildet das "Match of the Week" in der Premier League, wenn Manchester United auf Newcastle United mit Nick Woltemade trifft. Erstmals um 18:00 Uhr stimmen Moderator Toni Tomic und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer auf die Partie ein, die um 21:00 Uhr im Old Trafford steigt. Sky Sport begleitet die Begegnung live mit den Sky Experten Didi Hamann und Raphael Honigstein.

Am Folgetag dürfen sich Fans auf die Premier-League-Konferenz freuen. In der 5er-Konferenz stehen unter anderem das Duell zwischen Arsenal und Brighton sowie die Partie des FC Liverpool mit Florian Wirtz gegen die Wolverhampton Wanderers auf dem Programm. Zusätzlich werden alle Partien auch als Einzelspiel angeboten.

https://www.sky.de/sport/fussball/premier-league/sendeplan

NBA Christmas-Day-Games

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag bietet die NBA hochklassiges Basketball-Programm: Seit über 70 Jahren ist der 25. Dezember fest mit den traditionsreichen "Christmas Games" als einem der Höhepunkte der NBA-Saison verbunden. Sky Sport überträgt am Weihnachtstag drei Partien zur besten Sendezeit und damit mehr als zehn Stunden NBA nonstop.

Zum Auftakt am frühen Abend begleitet Basketballer Oscar da Silva, Bruder des NBA-Profis Tristan da Silva, als Sky Experte die Begegnung zwischen den Cleveland Cavaliers und den New York Knicks. Im Anschluss treffen die San Antonio Spurs auf die Oklahoma City Thunder, den aktuellen Tabellenführer der Western Conference. Den Abschluss des Weihnachtsprogramms bildet das Duell zwischen den Dallas Mavericks und den Golden State Warriors mit Sky Expertin Svenja Brunckhorst.

Insgesamt zeigt Sky Sport in den kommenden zwei Wochen 17 Spiele der besten Basketballliga der Welt und hält damit zahlreiche weitere Highlights für Basketballfans bereit.

https://www.sky.de/sport/nba/sendeplan

NHL Winter Classic

Auch Eishockeyfans kommen in den beiden nächsten Wochen auf ihre Kosten: Sky Sport überträgt insgesamt 20 Begegnungen der besten Eishockeyliga der Welt live, acht davon zur besten Sendezeit.

Das neue Jahr beginnt direkt mit einem absoluten Saison-Highlight: Zum 17. Mal in Folge wird das prestigeträchtige Freiluftspiel der NHL ausgetragen. Eines der größten Spektakel der Saison findet erstmalig nicht im gewohnten winterlichen Ambiente statt, sondern im sonnigen Miami. Mit dem ersten Outdoor-Spiel in Florida, das zugleich das südlichste Freiluftspiel der NHL ist, schreibt die Liga Geschichte. Die Florida Panthers, als amtierende Stanley-Cup-Sieger, empfangen in der Nacht auf den 3. Januar die New York Rangers. In typischen Vintage-Trikots treffen die beiden Teams vor tausenden Fans im LoanDepot Park aufeinander, der Heimstätte der Miami Marlins aus der Major League im Baseball. Sky Sport überträgt das Spiel unter freiem Himmel live mit deutschem Kommentar. Darüber hinaus zeigt Sky Sport an jedem Wochenende weitere Partien zur besten Sendezeit, darunter am 3. Januar das Duell der Pittsburgh Penguins gegen die Detroit Red Wings sowie im Anschluss die Begegnung der Philadelphia Flyers bei den Edmonton Oilers.

https://www.sky.de/sport/nhl/sendeplan

United Cup

Der United Cup 2026 läutet die neue Tennis-Saison der ATP und WTA ein und bringt die besten Spielerinnen und Spieler der Welt in einem einzigartigen Mixed-Team-Format zusammen.

Anfang Januar 2026 kämpfen 18 Nationen in Sydney und Perth um den begehrten Titel und ein beachtliches Preisgeld von rund 11 Millionen Euro. Mit dabei sind Weltstars wie Coco Gauff, Iga Swiatek, Alexander Zverev und Lokalmatador Alex de Minaur.

Ab dem 02. Januar wird das Turnier täglich auf Sky Sport Tennis gezeigt.

https://www.sky.de/sport/tennis/sendeplan

