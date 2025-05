Innovation Lux / KI Kompetenz Akademie

KI Kompetenz Akademie erhält Auszeichnung "KI Innovator 2025" vom Deutschen Innovationsinstitut diind

Bild-Infos

Download

Luxemburg / Saarbrücken (ots)

Die KI Kompetenz Akademie, eine Marke der Innovation Lux, wurde vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (diind) mit dem Preis "KI Innovator 2025" ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 10. April 2025 in Frankfurt bei der Deutschen Vermögensberatung AG statt. Mit dieser Auszeichnung würdigt das diind Unternehmen, die Künstliche Intelligenz als zentrale Zukunftstechnologie erkannt und erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle und Prozesse integriert haben.

Die KI Kompetenz Akademie vermittelt praxisorientiertes KI-Wissen und befähigt Unternehmen sowie Fach- und Führungskräfte, die Potenziale von KI gezielt zu nutzen. Dabei versteht sich die Akademie als Brücke zwischen Forschung, Technologie und realwirtschaftlicher Anwendung. Die Jury überzeugte insbesondere die konsequente Ausrichtung auf die Weiterbildung im Bereich Künstliche Intelligenz sowie die aktive Rolle der Akademie bei der digitalen Transformation von Unternehmen verschiedenster Branchen.

"Diese Auszeichnung bestätigt unsere Vision: KI ist nicht nur ein Technologiethema, sondern der Schlüssel zu nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung und sehen sie als Ansporn, unsere Bildungsangebote weiter auszubauen," erklärt Christiane Lesch, Geschäftsführerin Innovation Lux / KI Kompetenz Akademie.

Mit dem KI Innovator-Preis möchte das Deutsche Innovationsinstitut Best Practices sichtbar machen, um die Digitalisierung der Wirtschaft voranzutreiben und Unternehmen zu motivieren, KI als Wachstumstreiber aktiv einzusetzen.

Das sagen Teilnehmer der KI Kompetenz Seminare:

"Die KI wird viele Prozesse in unserer Branche optimieren und wird uns an anderer Stelle wieder Freiraum geben. Wir bei der Time Change GmbH haben uns mit Experten zur KI Thematik auseinandergesetzt. Wir nutzen KI und wir entwickeln eigene Lösungen. Gerade der Bereich Automatisierung für eine effiziente Planung in der Eventbranche sowie die Berechnung von nachhaltigen Events mit KI Unterstützung sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Ganz wichtig ist für uns die KI gestützte Customer Experience und Personalisierung für unsere Gäste und unsere Kunden, so dass für jeden Teilnehmer ein Event ein großes Erlebnis wird," erklärt Nicole Klier- de Hair, CTO Time Change GmbH.

"Als Prompt Engineer nutze ich täglich KI. Ich sehe KI als Chance, denn die Unternehmen, die sich jetzt dahinterklemmen, haben einen Vorsprung gegenüber anderen Unternehmen. Für mich als Prompt Engineer ist es sehr wichtig, auf dem Laufenden zu sein. Da ich weiß, dass die KI Kompetenz Akademie in dem Bereich auf dem neuesten Stand ist, habe ich an den KI Kompetenz Schulungen zum EU AI Act teilgenommen," erklärt Marius Conzelmann Prompt Engineer und Berater.

Die KI Kompetenz Akademie bietet Webinare, Kurse und Workshops zu folgenden Themen an: KI Prompt Workshop, Content Creation mit KI, KI Kompetenz Kurs zum EU AI Act, KI im Marketing Workshop, KI Strategiekurs, Automatisierung mit KI Workshop. Hier geht es zum Kursüberblick: https://ki-kompetenz-academy.com/alle-termine/. Die Kurse finden online oder in Präsenz in Saarbrücken und Luxemburg statt.

Über das diind

Das Deutsche Innovationsinstitut (diind) fördert die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, unter anderem durch gezielte Auszeichnungen, Studien und Weiterbildungsformate. Die Initiative wird von führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik unterstützt. Das Deutsche Innovationsinstitut diind ist eine zentrale Anlaufstelle fürUnternehmen, die nachhaltige und digitale Innovationen vorantreiben möchten. Als Teil der Verlagsgruppe JDB steht das diind in enger Verbindung mit dem DUP UNTERNEHMER MAGAZIN, dem Sprachrohr des deutschen Mittelstands, und leistet damit einen Beitrag, die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sichtbar zu machen. Als Institut verbindet das diind wissenschaftliche Expertise mit praxisorientierter Unterstützung, um Organisationen zu befähigen, ihre Innovationskraft zu stärken und nachhaltige Ziele zu erreichen. Mit seiner Expertise analysiert es Unternehmen und zeichnet sie für herausragende Leistungen in unterschiedlichen Bereichen aus. Durch seine Auszeichnungen würdigt es Organisationen, die sich durch ihre Innovationskraft, zukunftsorientierte Strategien und nachhaltige Entwicklung in verschiedenen Unternehmensfeldern auszeichnen.

Über die KI Kompetenz Akademie

Die KI Kompetenz Akademie mit Sitz in Luxemburg und einer Niederlassung in Saarbrücken ist eine spezialisierte Akademie, die Unternehmen, Fach- und Führungskräfte dabei unterstützt, Künstliche Intelligenz (KI) zu verstehen und praxisnah gewinnbringend einzusetzen. Das Angebot reicht von Grundlagenkursen bis hin zu vertiefenden Workshops in KI-Anwendung, Prompt Engineering und strategischer Transformation.

Ziel der Akademie ist es, durch innovative Bildungsformate den kompetenten Umgang mit KI-Technologien zu fördern und Organisationen dabei zu begleiten, zukunftsfähige Strukturen aufzubauen. Neben Trainings und Webinaren bietet die Akademie auch Beratung, Firmen-Inhouse Schulungen sowie individuelle langfristige Weiterbildungsprogramme für Unternehmen.

Original-Content von: Innovation Lux / KI Kompetenz Akademie, übermittelt durch news aktuell