NCCN veranstaltet gemeinsam mit globalen Krebsorganisationen das allererste internationale Schulungs-/Mentoring-Treffen zu Krebsbekämpfungsplänen

Das in den USA ansässige National Comprehensive Cancer Network gehört zu den Gruppen aus bis zu 75 Ländern, die am Cancer Planners Forum in Genf, Schweiz, teilnehmen.

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-eine gemeinnützige Allianz führender Krebszentren in den Vereinigten Staaten, die evidenzbasierte, konsensorientierte Expertenrichtlinienveröffentlicht - schließt sich vom 14. bis 16. Mai in Genf, Schweiz, globalen Organisationen für das allererste Cancer Planners Forum an.

„Wir bemühen uns jeden Tag darum, den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen und patientenorientierten Krebsversorgung für alle Menschen weltweit zu verbessern", sagte Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer, NCCN. „Wir sind stolz darauf, nicht nur an dieser wichtigen Tagung teilzunehmen, sondern sie auch zu sponsern, da wir uns für die internationale Zusammenarbeit bei der Krebsbekämpfung einsetzen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jedes Land und jede Region Zugang zu Krebsplänen hat, die auf den besten verfügbaren Erkenntnissen beruhen, um die Versorgung der von Krebs betroffenen Menschen überall zu optimieren."

Das Krebsplanungsforum ist das erste Treffen seiner Art, das sich der Ausbildung, Betreuung und Unterstützung von Personen widmet, die für die Entwicklung und Umsetzung von nationalen Krebsbekämpfungsplänen (NCCP) verantwortlich sind. Organisiert und geleitet wird es von The Union for International Cancer Control (UICC)—deren Mitglied das NCCN ist—mit partnerschaftlicher Unterstützung der World Health Organization (WHO), der International Agency for Research on Cancer (IARC), der International Atomic Energy Agency (IAEA) und der International Cancer Control Partnership (ICCP).

Eine kürzlich in Lancet Oncology veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf eine globale Überprüfung der NCCPs. An der Studie waren mehr als 70 internationale Experten - darunter auch das NCCN - beteiligt, die 98 NCCP und 58 Pläne für nicht übertragbare Krankheiten (NCD) aus Ländern aller Ressourcenebenen analysierten. Die Ergebnisse zeigen zwar Fortschritte bei den nationalen Krebsstrategien insgesamt, aber es bestehen weiterhin Lücken bei der Finanzierung, dem Zugang und der Integration evidenzbasierter Maßnahmen in die nationalen Krebsbekämpfungsprogramme.

Das Krebsplanungsforum will diese Lücken schließen, indem es die Zusammenarbeit fördert, die datengestützte Entscheidungsfindung unterstützt und sicherstellt, dass die Krebsbekämpfungspläne umfassend, gut finanziert und wirksam umgesetzt werden. Einige der Themen, die behandelt werden, sind:

Bewährte Praktiken bei der Entwicklung und Umsetzung von NCCPs

Der Investitionsfall für die nationale Krebsbekämpfungsplanung

Fallstudien über erfolgreiche nationale Krebsbekämpfungsmaßnahmen

Die Rolle von Krebsregistern und datengestützter Entscheidungsfindung

Der Einfluss von Recht und Politik auf die Krebsbekämpfung

„Dieses bahnbrechende Forum findet in einem wichtigen Jahr statt, in dem NCDs, wie auch Krebs, ein Schwerpunkt der globalen Gesundheitsagenda sind", sagte Katy Winckworth-Prejsnar, MPH, Direktorin des Global Program des NCCN. „Zu den wichtigen globalen Zukunftstreffen, die in diesem Jahr anstehen, gehören die World Health Assembly (WHA) und das vierte hochrangige Treffen der UN-Generalversammlung zur Prävention und Kontrolle von NCDs (HLM4). Wir hoffen, dass die Erkenntnisse aus diesem Forum von den Mitgliedstaaten genutzt werden können, wenn sie sich für NCCPs im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Universal Health Coverage (UHC), der Ziele des NCD Global Action Plan und der Sustainable Development Goals (SDGs) einsetzen."

Das NCCN ist gut positioniert, um zu dieser Aufgabe beizutragen. Fast die Hälfte der zwei Millionen registrierten Nutzer der NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) befindet sich außerhalb der Vereinigten Staaten und repräsentiert mehr als 190 verschiedene Länder. Das globale Programm des NCCN arbeitet häufig mit lokalen und regionalen Experten zusammen, um Richtlinien und Ressourcen zur Krebsbekämpfung zu erstellen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Bevölkerung zugeschnitten sind. Dazu gehören International Adaptations of the NCCN Guidelines®, das NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines (NCCN Framework™) und die Translations of NCCN Guidelines und der NCCN Guidelines for Patients®.

Alle globalen Krebsressourcen des NCCN sind kostenlos verfügbar unter NCCN.org oder über die Virtual Library of NCCN Guidelines App. Besuchen Sie NCCN.org/global , um mehr zu erfahren.

Über das National Comprehensive Cancer Network Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) feiert sein 30-jähriges Bestehen als gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren , die sich der Patientenversorgung, Forschung und Ausbildung widmen. Das NCCN widmet sich der Definition und Förderung einer qualitativ hochwertigen, wirksamen, gerechten und zugänglichen Krebsbehandlung und -prävention, damit alle Menschen ein besseres Leben führen können. Die NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) bieten transparente, evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Leistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Politik in der Krebsbehandlung und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Leitlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN Guidelines for Patients® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten und Betreuer zu informieren und zu stärken, mit Unterstützung der NCCN Foundation®. Darüber hinaus fördert das NCCN die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Forschungskooperation und -veröffentlichung in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen.

