EiRoBa GmbH

Die Rostschutzklinik erhält den European Innovation Award

Die Auszeichnung erfolgte am 19. Januar 2026 in Stuttgart in der Kategorie Sicherheit, Nachhaltigkeit und Umwelt - erstmals in Europa

Stuttgart (ots)

Die Rostschutzklinik mit Sitz in Freiberg am Neckar ist mit dem European Innovation Award in der Kategorie Sicherheit, Nachhaltigkeit und Umwelt ausgezeichnet worden. Erstmals in Europa wurde damit ein fahrzeugbezogenes Korrosionsschutz-System prämiert.

Ausgezeichnet wurde das System [RSK] Protect, das Korrosionsschutz als ganzheitliches Konzept versteht. Der Ansatz verbindet Sicherheitsaspekte, Nachhaltigkeit und Umweltwirkung systemisch und zielt auf den langfristigen Werterhalt von Fahrzeugen ab.

Der European Innovation Award würdigt damit einen praxisorientierten Ansatz, der über klassische Beschichtungsverfahren hinausgeht. Im Fokus stehen der Schutz von Fahrzeugstrukturen, die Reduzierung von Reparaturaufwand sowie ein ressourcenschonender Einsatz von Materialien.

Das [RSK] Protect System wird schrittweise in Kfz-Fachwerkstätten, bei Fahrzeugausbauern und in spezialisierten Betrieben eingeführt. Begleitet wird die Markteinführung durch Schulungen, Webinare und Zertifizierungsprogramme zur Sicherstellung einer standardisierten Anwendung.

Mit der Auszeichnung erhält die Arbeit der Rostschutzklinik auch auf europäischer Ebene Anerkennung.

