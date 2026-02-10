Sky Deutschland

Deutscher Trailer der Drama-Serie "Lord of the Flies" veröffentlicht, ab 24. Februar exklusiv auf Sky und WOW

Die vierteilige BBC und Stan Drama-Serie "Lord of the Flies" nach dem Roman von William Golding startet am 24. Februar exklusiv auf Sky und WOW

Von Autor Jack Thorne ("Adolescence"), Regisseur Marc Munden ("Help") und Executive Producer Joel Wilson ("Sex Education")

"Lord of the Flies" am 13. Februar als Special Screening auf der diesjährigen Berlinale

Unterföhring 10. Februar 2025 - Heute wurde der deutsche Trailer von "Lord of the Flies" veröffentlicht. Der Drama-Serie nach dem Roman von William Golding startet am 24. Februar auf Sky und WOW. Die vier Episoden sind als Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und mit Sky und dem Streaming-Service WOW abrufbar. Auf der kommenden Berlinale wird die Serie in der Sektion Berlinale Special gezeigt.

Die Serie wurde für das Fernsehen von Autor Jack Thorne ("Adolescence", "His Dark Materials", "Enola Holmes") adaptiert und von Regisseur Marc Munden ("The Mark of Cain", "National Treasure", "Help") inszeniert - beides mehrfache BAFTA-Preisträger. Executive Producer ist Joel Wilson von Eleven ("Ten Pound Poms", "Sex Education") für BBC iPlayer und BBC One in Koproduktion mit Stan. Sony Pictures Television vertreibt die Serie international.

Das Schauspiel-Ensemble besteht aus über 30 Jungen, von denen viele ihr professionelles Schauspieldebüt geben. Es wird angeführt von Winston Sawyers als Ralph, Lox Pratt als Jack, David McKenna als Piggy und Ike Talbut als Simon. Zu ihnen gesellen sich weitere Schiffbrüchige, darunter Thomas Connor als Roger, Noah und Cassius Flemming als die Zwillinge Sam und Eric, Cornelius Brandreth als Maurice und Tom Page-Turner als Bill.

Karin Schrader, Vice President Programming & Acquisitions Sky Deutschland: "Auch mehr als 70 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung hat 'Lord of the Flies' nichts von seiner Kraft und Komplexität verloren und könnte aktueller nicht sein: Eine Gemeinschaft zerbricht und verfällt der betäubenden Macht des Stärkeren. Dennoch sind diese Jungen von Natur aus keine Monster. Jeder Einzelne von ihnen könnte ebenso gut Teil einer heutigen Schulklasse sein. Wir freuen uns sehr, unseren Abonnenten diese faszinierende Adaption von William Goldings Klassiker unseres Partners Sony Pictures in deutscher Erstausstrahlung zeigen zu können. Ein weiteres exklusives Entertainment-Highlight von Sky und dem Streaming-Service WOW in 2026. Und eine von wenigen Serien, die auch auf der kommenden Berlinale gezeigt werden - eine ganz besondere Auszeichnung."

Über "Lord of the Flies":

"Lord of the Flies" ist die Geschichte von Schuljungen, die nach einem tödlichen Flugzeugabsturz ohne Erwachsene auf einer tropischen Insel gestrandet sind. In dem Versuch, zivilisiert zu bleiben, organisieren sie sich unter der Führung von Ralph und mit Unterstützung von Piggy, dem Intellektuellen der Gruppe. Doch als Jack stärkeres Interesse am Jagen entwickelt und nach der Führung strebt, beginnt er bald, andere Jungen aus der Gruppe herauszulocken. So führt er sie schließlich von der Hoffnung in die Tragödie.

Jack Thornes Adaption ist die erste für das Fernsehen. Getreu dem Originalroman, der in den frühen 1950er Jahren auf einer namenlosen Pazifikinsel spielt, vertieft Thornes Adaption die emotionalen Themen des Buches: die menschliche Natur, den Verlust der Unschuld und die Männlichkeit in der Kindheit. Jede der vier Episoden ist nach einer Figur benannt, die im Mittelpunkt der Geschichte steht - Ralph, Piggy, Simon und Jack - und bietet eine leicht unterschiedliche Perspektive auf die kollektive Notlage der Jungen und darauf, wie sie mit ihrer Situation umgehen. Die Serie wurde mit Unterstützung von William Goldings Familie produziert.

Die Originalmusik für die Serie wurde von drei der größten und renommiertesten Künstler komponiert: Cristobal Tapia de Veer ("The White Lotus", "Smile", "National Treasure") lieferte die Filmmusik, während Hans Zimmer ("Dune", "Planet Earth", "Der König der Löwen") zusammen mit Kara Talve ("The Tattooist of Auschwitz", "Prehistoric Planet") das Hauptthema und zusätzliche Musik für die Serie komponierte.

"Lord of the Flies" wurde erstmals von Faber für einen damals noch unbekannten Autor veröffentlicht und ist in den letzten 70 Jahren zu einem der beliebtesten Bücher im englischen Lehrplan geworden. William Golding wurde 1983 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.

Ausstrahlung:

Die Episoden 1 und 2 sind ab 24. Februar mit Sky und WOW abrufbar und laufen am gleichen Tag um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. Die Episoden 3 und 4 sind ab 3. März auf Sky und WOW abrufbar und laufen um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic.

