Sky Deutschland

Der Dokumentarfilm "Ein Sommer in Italien - WM 1990" startet im März im Kino und vor der Fußball-WM 2026 exklusiv auf Sky und WOW

Unterföhring (ots)

Dokumentarfilm über den WM-Sieg 1990 als emotionaler Rückblick auf einen Sommer im Fußballfreudentaumel

Mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen aus dem Innersten der Mannschaft und den Archiven der FIFA

Mit Interviews u.a. von Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Bodo Illgner, Guido Buchwald, Pierre Littbarski, Andreas Möller, Karl-Heinz Riedle und Sepp Maier

Eine B|14 FILM Produktion, koproduziert von TOBIS und Sky

Regie: Vanessa Goll und Nadja Kölling

"Ein Sommer in Italien - WM 1990" ab 19. März in den Kinos und vor der WM 2026 auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOW

Unterföhring, 9. Februar 2026 - Im Sommer 1990 sind die Deutschen im kollektiven Freudentaumel: Die Nationalelf gewinnt in Italien unter Teamchef Franz Beckenbauer die Fußballweltmeisterschaft und setzt damit dem ganzen Land ein Denkmal. Diese legendäre Geschichte muss jetzt, 35 Jahre später, noch einmal erzählt werden - für alle, die damals mitgefiebert haben, und für die nachwachsenden Generationen. Mit neuen, intimen Einblicken von den Spielern selbst, nie gesehenen Privat-Aufnahmen und neuen Schätzen aus den Archiven der FIFA. Dabei geht es nicht nur um Fußball - viel mehr um Freundschaft, Loyalität und Hoffnung in einem Deutschland, das wieder zusammenfindet.

Der Dokumentarfilm "Ein Sommer in Italien - WM 1990", eine B|14 FILM Produktion in Koproduktion mit TOBIS und Sky, startet am 19. März im Verleih von TOBIS Film in den deutschen Kinos und ist vor der WM 2026 exklusiv auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOW zu sehen.

Über "Ein Sommer in Italien - WM 1990":

Der Sommer 1990 - ein Moment, der Deutschland elektrisierte und eine Mannschaft unter Teamchef Franz Beckenbauer unsterblich machte. "Ein Sommer in Italien - WM 1990" blickt auf jenen Sommer zurück, in dem Kapitän Lothar Matthäus und seine Mitspieler, allen voran Andi Brehme mit dem entscheidenden Tor, ein Land im Aufbruch vereinten - mit Teamgeist, grandiosen Leistungen und einem unerschütterlichen Zusammenhalt. Neben Lothar Matthäus kommen unter anderem Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Bodo Illgner, Guido Buchwald, Pierre Littbarski, Andreas Möller und Karl-Heinz Riedle zu Wort und zeichnen ein lebendiges, persönliches Bild ihres gemeinsamen Wegs.

Bebildert mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen aus dem Innersten der Mannschaft - darunter private Filmschätze vom Trainerstab und den Spielern sowie seltenem Archivmaterial - öffnet der Dokumentarfilm einen Blick hinter die Kulissen eines Turniers, das weit über Sport hinausging. Es geht um Freundschaft, Loyalität und ein Wir-Gefühl, das ein frisch vereintes Land getragen hat. Ein emotionaler Rückblick auf vier intensive Wochen, die Deutschland geprägt haben - erzählt aus heutiger Sicht von den Spielern selbst.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 gehört zu den ikonischen Ereignissen der deutschen Sportgeschichte. Als eine der führenden Sport- und Dokumentationsplattformen des Landes ist es uns Ehre und Verpflichtung zugleich, diesem einzigartigen 'Sommer in Italien' ein Sky Original zu widmen. Den Regisseurinnen Vanessa Goll und Nadja Kölling ist es mit ihrem Film gelungen, einen emotionalen Insider-Blick hinter die damaligen Kulissen zu werfen und neue Facetten dieser vier Wochen sichtbar zu machen, von denen man schon alles zu kennen glaubte."

Facts: Dokumentarfilm, 93 Minuten, D 2026; Produzenten / Showrunner: Vanessa Goll, Benjamin Seikel; Regie: Vanessa Goll & Nadja Kölling; Co-Autor: Nils Suling; eine B|14 FILM Produktion in Koproduktion mit TOBIS und Sky; Koproduzenten TOBIS: Timm Oberwelland, Magnus Vortmeyer, Tobias Alexander Seiffert; Koproduzenten Sky Deutschland: Christian Asanger, Kamila Schmid, Nico Gammella, Fabian Klaus

TOBIS

Mehr Infos zum Kinostart hier.

Pressematerialien zum Kinostart hier downloaden.

