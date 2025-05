HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.

Desay Battery bringt innovative Energiespeicherlösungen auf die Smarter E Europe 2025 und unterzeichnet wichtige Kooperationsvereinbarungen mit TÜV Rheinland und DOS

Desay Battery, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, präsentierte seine Innovationen auf der Smarter E Europe 2025 Messe in Deutschland, Europas größtem Messeverbund der Energiewirtschaft, die vom 7. bis 9. Mai in München stattfand.

Während der Veranstaltung stellte Desay Battery seine neue Batterie UPS 2.0 vor. Diese innovative Lösung ist speziell auf Betreiber von Rechenzentren, IT-Abteilungen großer Unternehmen, Netzwerk- und Kommunikationsdienstleister und viele mehr zugeschnitten. Die Kompatibilität mit bestehenden Systemen und die Einhaltung strenger Sicherheits- und Umweltschutznormen unterstreichen ihre Vielseitigkeit. Die UPS 2.0 verfügt über ein einziges Lithium-Ionen-Gehäuse, das 300 kVA unterstützt und für eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren ausgelegt ist, wodurch die Projektkosten effektiv gesenkt werden. Darüber hinaus ermöglicht das intelligente Überwachungssystem die Echtzeit-Verfolgung des Batteriestatus und eine vorausschauende Wartung, während das aktive Sicherheitsmanagement durch optionale Brandfrüherkennung und Zugriff auf eine cloudbasierte Sicherheitsnetzwerk-Managementplattform verbessert wird.

Nach der Einführung von UPS 2.0 unterzeichnete Desay Battery eine strategische Vereinbarung mit dem TÜV Rheinland, um die Expansion auf dem europäischen Markt zu beschleunigen. Diese umfasst die EU-Zertifizierung für UPS 2.0 (49 kWh, 8C) und den 5-MWh-Energiespeichercontainer. Das Unternehmen schloss außerdem eine 2-GW-Partnerschaft mit der DOS Primärenergie Sonne GmbH (DOS) ab, um die Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien in den Märkten des Nahen Ostens und Lateinamerikas zu verbessern. Diese Kooperationen stärken die Position von Desay in der globalen Energiespeicher-Lieferkette und schaffen gleichzeitig ein nachahmenswertes Modell für die Energiewende in den Golfstaaten. Die strategischen Schritte unterstreichen das Engagement von Desay für die internationale Marktentwicklung und nachhaltige Energielösungen durch technologische Innovation und grenzüberschreitende Partnerschaften.

Außerdem präsentiert Desay Battery auf der Smarter E Europe 2025 eine Reihe herausragender Produkte, darunter leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen (DLP-100, DLP-280, DLP-314), die Natrium-Ionen-Batterie DSP-60 und modulare Energiespeichersysteme mit 100-Ah- und 280-Ah-Lithiummodulen. Weitere Highlights sind die Energiespeicherschränke Lumos 215kWh und 344kWh C38I DC ESS, 10-25kWh LV Residential ESS, 21kWh HV DCDC Residential ESS (280Ah) und das flüssigkeitsgekühlte Containerspeichersystem Vita 5MWh Utility ESS zusammen mit USV-Batterieschränken.

Vor kurzem wurde Desay Battery in die BloombergNEF Energy Storage Tier 1 List für Q2 2025 aufgenommen. Mit Blick auf die Zukunft plant Desay Battery, seine Präsenz auf dem globalen Energiespeichermarkt weiter auszubauen und weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren, um die wachsende Nachfrage nach sauberer Energie zu decken.

