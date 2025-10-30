Xinhua Silk Road: Shanghai kooperiert mit Überseehäfen, um mehr grüne Schifffahrtskorridore zu schaffen

Xinhua Silk Road Information Service

Als das 2025 North Bund Forum am Sonntag eröffnet wurde, stieß Shanghai mit seinen Bemühungen, mehr grüne Schifffahrtskorridore mit Partnern in Übersee zu aufzubauen, bei den internationalen Teilnehmenden auf reges Interesse.

Gegenwärtig werden in den grünen Schifffahrtskorridoren, die gemeinsam mit mehreren europäischen und amerikanischen Häfen eingerichtet wurden, die intensive Anwendung von Technologien zur Emissionsreduzierung und die Beteiligung mehrerer Parteien vorangetrieben, um ein Testfeld für die Umgestaltung der globalen Schifffahrtsindustrie zu schaffen.

So ist der Hafen von Shanghai gemeinsam mit dem Hafen von Barcelona in Spanien und dem Hafen von Antwerpen-Brügge in Belgien Mitbegründer eines grünen Ro-Ro-Schifffahrtskorridors. Andere chinesische Häfen bauen ähnliche grüne Schifffahrtskorridore mit deutschen und französischen Häfen auf.

Der 2024 eröffnete „grüne Schifffahrtskorridor Shanghai-Hamburg" hat nach einjähriger Bauzeit die nachhaltige Entwicklung vorangetrieben.

Neben dem regulären Landstromdienst können die Containerliegeplätze des Shanghaier Hafens nun auch LNG und grünes Methanol tanken. Die Liegeplätze im Hamburger Hafen mit 100-prozentig umweltfreundlicher Landstromversorgung planen, noch in diesem Jahr mit der Methanoleinspeisung zu beginnen, um gemeinsam ein Modell zur Emissionsreduzierung für eurasische Schifffahrtsrouten zu entwickeln.

Zwischen den Häfen von Shanghai und Hamburg betreibt COSCO Shipping Lines zwei Linienschiffe, die die Anforderungen des IMO-Kohlenstoffintensitätsindikators erfüllen, um eine kohlenstoffarme Schifffahrt proaktiv zu praktizieren.

Vor dem Hintergrund eines immer stärker werdenden Trends zu einer kohlenstoffarmen Entwicklung schlossen sich weitere vor- und nachgelagerte Institutionen dem Bau des grünen Schifffahrtskorridors an, darunter Det Norske Veritas, die China Classification Society und das Maritime Technology Cooperation Center, Asien.

Zuvor hatte bereits 2022 ein weiterer Korridor zwischen dem Hafen von Shanghai und den Häfen von Los Angeles und Long Beach weitere Fortschritte erzielt, darunter eine 100-prozentige Landstromversorgung, der Einsatz von Schiffen mit niedrigen CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus und mehr Dienstleistungen zur Einspeisung sauberer Schiffskraftstoffe.

Auf dem Forum wurde eine internationale Kooperationsinitiative für einen grünen Schifffahrtskorridor vorgestellt, in der vorgeschlagen wird, die Entwicklung kohlenstoffarmer Schiffe zu fördern, kohlenstofffreie Häfen zu bauen, die Versorgung mit umweltfreundlichen Kraftstoffen zu verbessern und bewährte Verfahren auszutauschen, um gemeinsam „transozeanische kohlenstofffreie Brücken" zu bauen.

Die städtische Verkehrskommission von Shanghai und der Betreiber des Hafens von Melbourne haben außerdem eine gemeinsame Initiative für einen grünen Schifffahrtskorridor ins Leben gerufen in der sie sich verpflichteten, sich auf die Dekarbonisierung und umweltfreundliche Praktiken wie den Einsatz sauberer Technologien und erneuerbarer Ressourcen zu konzentrieren, um den ökologischen Fußabdruck der Schifffahrt so weit wie möglich zu verringern.

