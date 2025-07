Croatia Poliklinika

Croatia Poliklinika: Kroatien verwandelt Bushaltestellen in Warteräume und digitale Werbetafeln in KI-Screening-Tools

Aufgrund eines sitzenden Lebensstils und der intensiven Nutzung mobiler Geräte steht Kroatien vor einer stillen Pandemie von Wirbelsäulenproblemen. Daher wurde eine Kampagne im Bereich der öffentlichen Gesundheit gestartet, die zu einem Anstieg der präventiven Wirbelsäulenuntersuchungen um 46 % geführt hat.

Als Reaktion auf die wachsende Epidemie von unbehandelten Wirbelsäulenproblemen, von denen fast die Hälfte der Bevölkerung betroffen ist, haben die kroatischen Polikliniken eine innovative öffentliche Gesundheitsinitiative mit dem Titel „Your Posture Is Your Future" (übersetzt: Deine Körperhaltung ist deine Zukunft) gestartet. Dieses Projekt kombiniert Gesundheitsbewusstsein mit KI-Technologie, um Präventivmaßnahmen in einem noch nie dagewesenen Umfang zu fördern.

„In Kroatien ist fast die Hälfte der Bevölkerung unwissentlich mit potenziellen Problemen der Wirbelsäule konfrontiert. Die mangelnde Bereitschaft, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, hat zu einer sogenannten stillen Pandemie geführt, die mit alarmierenden Zahlen das kollektive Rückgrat der Nation verletzt. Aber jetzt haben wir dafür gesorgt, dass die Innovation dort ansetzt, wo das Zögern vorherrscht", sagte Dr. Tatjana Kujundžić, Leiterin der kroatischen Polikliniken.

Und so funktioniert es: Passanten stehen vor einer interaktiven digitalen Werbetafel, die mit Computer Vision und KI-gestützter Software ausgestattet ist. Das System scannt ihre Haltung, indem es die Ausrichtung des Nackens, des mittleren Rückens und der unteren Wirbelsäule anhand von acht Schlüsselpunkten analysiert. Innerhalb von Sekunden erkennt es potenzielle Probleme und gibt sofortiges visuelles und numerisches Feedback, das alle problematischen Bereiche hervorhebt. Wird ein Problem festgestellt, fordert der Bildschirm die Person auf, über einen QR-Code einen Termin bei einem Physiotherapeuten vor Ort zu buchen.

Die Kampagne hat eine außerordentliche Wirkung erzielt. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören bisher:

77,9 % der kroatischen Bevölkerung wurden durch die Kampagne erreicht

der kroatischen Bevölkerung wurden durch die Kampagne erreicht 106 642 Personen haben einen Haltungs-Check vor Ort absolviert

Personen haben einen Haltungs-Check vor Ort absolviert 46 % Anstieg der fachärztlichen Wirbelsäulenuntersuchungen im ganzen Land

Anstieg der fachärztlichen Wirbelsäulenuntersuchungen im ganzen Land Unmittelbare Verhaltensänderung – während des Scans korrigierten 97 % der Personen instinktiv ihre Körperhaltung, was auf ein sofortiges Bewusstsein hinweist, den ersten Schritt zu einer dauerhaften Änderung der Gewohnheiten

„Mit dieser Kampagne bekämpft Kroatien nicht nur eine lokale Gesundheitskrise, sondern definiert die Rolle der Werbung in der Gesellschaft neu" , fügte Davor Bruketa, Kreativdirektor der Agentur hinter dem Projekt, hinzu. „Früher haben die Menschen auf die Werbung geachtet, aber jetzt achtet die Werbung auf die Menschen."

Croatia Poliklinika ist eine renommierte und gut ausgestattete Gesundheitseinrichtung, die ein Netz von neun Polikliniken in ganz Kroatien betreibt. Sie bietet umfassende medizinische Dienstleistungen in 22 Fachgebieten (mit über 100 Arten von Fachuntersuchungen und 700 Diagnoseverfahren).

