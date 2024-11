Anycubic

Anycubic stellt auf der Formnext 2024 neue 3D-Druck-Innovationen vor und zieht damit die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Anycubic gab ein bemerkenswertes Debüt auf der Formnext 2024, die an Stand F129 in Halle 12.1 in Frankfurt stattfand. Das Unternehmen präsentierte seine neuesten Innovationen im Bereich der 3D-Drucktechnologie für Endverbraucher und erregte damit die Aufmerksamkeit von Kunden aus aller Welt und der Fachpresse gleichermaßen.

Kobra S1 Combo: Der erste geschlossene CoreXY Multicolor FDM-Drucker von Anycubic

Ein wichtiges Highlight der Anycubic-Präsentation war der Kobra S1 Combo, der erste Mehrfarben-FDM-Drucker des Unternehmens, der die CoreXY-Struktur nutzt. Der Kobra S1 Combo unterstützt bis zu 8-Farben-Druck und ist mit der Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) ausgestattet, die den Druckern aktive und seitliche Trocknungsfunktionen bietet, die das Trocknen des Filaments während des Druckvorgangs ermöglichen und so die Druckqualität und -konsistenz verbessern. Der Drucker verfügt außerdem über ein 320 °C heißes Ende und eine stabile Druckkammer, die eine zuverlässige Leistung bei funktionalen Materialien wie ASA und PETG gewährleistet. Diese Kombination von Merkmalen stieß bei den Besuchern auf großes Interesse und viele Anfragen.

Kobra 3 Max: Das Tor zum mehrfarbigen Großformatdruck

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war der Kobra 3 Max, der mit einer Baugröße von 420×420×500 mm und einer 8-Farben-Druckfunktionalität einen beeindruckenden Großformatdruck bietet. Als der FDM-Drucker für Privatanwender mit dem größten Druckvolumen seiner Klasse zeichnet sich der Kobra3Max sowohl durch seine Vielseitigkeit als auch durch seine Skalierbarkeit aus. Dieses Modell baut auf der mit der Kobra3Combo eingeführten aktiven und seitlichen Trocknungstechnologie von ACE auf. Damit können große Objekte, wie Helme oder Werkzeuge, im Durchlaufverfahren gdruckt werden, ohne dass die Druckqualität beeinträchtigt wird. Es ist auch ideal für die Massenproduktion mehrerer Einheiten oder von Ersatzteilen in einem Durchgang. Der Kobra 3 Max setzt einen neuen Maßstab für hochwertigen, großformatigen Mehrfarbendruck.

Sowohl der Kobra S1 Combo als auch der Kobra 3 Max werden voraussichtlich zum neuen Jahr 2025 auf dem Markt erhältlich sein.

Photon Mono M7 Max: Ein neuer Maßstab im Großformat-Harzdruck

Ein weiteres mit Spannung erwartetes Produkt ist der Photon Mono M7 Max, der neueste Hochleistungs-Harzdrucker von Anycubic. Der Photon Mono M7 Max verfügt über ein geräumiges Bauvolumen von 14,7 Litern (298×164×300 mm) und ist mit einer COB-Lichtquelle, verstärkten Gewindespindeln und dynamischen Auslösemechanismen (Intelligent Release 2.0) ausgestattet, die zusammen die Stabilität und Präzision beim Drucken verbessern. Die Druckgeschwindigkeit des Druckers ist fast doppelt so hoch wie die seines Vorgängers, was die Druckzeiten erheblich verkürzt. Darüber hinaus optimieren die Harzheizwanne und das Modul für das automatische Harzrecycling das Materialhandling und die Druckstabilität. Mit seinen acht benutzerfreundlichen Designmerkmalen verbessert der Photon Mono M7 Max die Benutzerfreundlichkeit und erhöht die Erfolgsrate beim Drucken, was ihn zu einem bedeutenden Fortschritt im Bereich des Harzdrucks macht.

Globales Engagement und Medienrummel

Während der gesamten Veranstaltung zog Anycubic die Aufmerksamkeit von Medienvertretern und Branchenexperten auf sich. Besucher aus der ganzen Welt besuchten den Stand, um die neuen Produkte zu erkunden, und sorgten für eine aufregende Atmosphäre. Dieses starke Engagement unterstreicht den wachsenden Einfluss und das kontinuierliche Engagement von Anycubic für Innovationen in der 3D-Druckbranche.

Exklusive Angebote zum Black Friday: Sonderrabatte auf den Kobra 3 Combo

Während der Messe stellte Anycubic auch ein spezielles Angebot zum Black Friday für den Kobra 3 Combo vor, sein Flaggschiff unter den FDM-Mehrfarbdruckern. Der Kobra 3 Combo ist bekannt für seine einzigartigen 8-Farben-Druckfunktionen sowie die aktive und seitliche Trocknung und hat sowohl von Verbrauchern als auch von Branchenexperten viel Lob erhalten. Der Black Friday Sale bietet exklusive Rabatte und ist damit eine hervorragende Gelegenheit für Kunden, zu Sonderpreisen einzukaufen. Für weitere Informationen besuchen Sie den offiziellen Store von Anycubic.

