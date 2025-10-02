Xinhua Silk Road: Erster Xingsha-Afrika-Kaffeekarneval im Kreis Changsha in der chinesischen Provinz Hunan eröffnet

Xinhua Silk Road Information Service

Der erste Xingsha-Afrika-Kaffeekarneval hat am Montag in Changsha County in der zentralchinesischen Provinz Hunan offiziell angefangen. Kaffee soll dabei als Brücke dienen, um die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und Afrika zu fördern.

Bei der Eröffnungsfeier wurde der mit Spannung erwartete Hunan (Changsha) Coffee Industrial Park offiziell eingeweiht und in Betrieb genommen. Der Park liegt mitten in der Flughafen-Zone der Changsha-Region der chinesischen (Hunan) Pilot-Freihandelszone. Er ist als „Flughafen-Drehscheibe + China-Afrika-Kooperation + Hunan-Besonderheiten" gedacht und will eine umfassende Kaffee-Industriebasis aufbauen, die fünf Hauptfunktionen vereint: Produktion und Verarbeitung, Lagerung und Logistik, wissenschaftliche und technologische Innovationsdienste, kulturelle Erlebnisse und Transaktionsdienste.

Der Schwerpunkt des Parks wird darauf liegen, die Kaffeebohnenressourcen aus Afrika zu übernehmen, ein Vertriebszentrum und eine Handelsplattform für afrikanische Premium-Kaffeebohnen aufzubauen und die Lücke im Inland bei der vollständigen Lieferkette für afrikanischen Kaffee zu schließen.

Gleichzeitig wurde das Xingsha International Communication Center eingeweiht, das ebenfalls seinen Betrieb aufnahm.

Auf der Veranstaltung unterzeichneten chinesische Kaffeemarken und afrikanische Kaffeehandelsunternehmen zehn wichtige Projekte für die Kaffeeindustrie, die sich mit der Verarbeitung von Kaffee, Handelsdienstleistungen und dem Betrieb von Marken befassen.

Der Karneval dauert bis zum 3. Oktober und umfasst eine Reihe von Aktivitäten rund um das Thema Kaffee, darunter den China-Afrika-Salon der Kaffeeindustrie, eine Veranstaltung zum Knüpfen von Kontakten zwischen Industrie und Handel und einen Wettbewerb im Kaffeerösten.

