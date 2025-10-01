RohrDoktor24: Schnelle und nachhaltige Lösung für kaputte Abwasserrohre ohne großen Aufwand

RohrDoktor24 Peters GmbH

Aßlar (ots)

Rohrbrüche und verstopfte Abwasserleitungen sind nicht nur ärgerlich, sondern können bei Vernachlässigung zu erheblichen Bauschäden führen. RohrDoktor24 hat sich als junges, innovatives Unternehmen darauf spezialisiert, diese Probleme schnell, sauber und mit durchdachtem Komplettservice zu beheben – ohne großen Aufwand für Kunden. Wie die Unternehmensgründer David und Daniel Poljakow mit moderner Technik und umfassender Betreuung Klarheit und Sicherheit bieten, erfahren Sie hier.

In vielen älteren Gebäuden sind sie ein verborgenes Ärgernis: defekte, undichte oder verstopfte Abwasserrohre. Die allermeisten Hausbesitzer merken es erst, wenn es zu spät ist – nämlich dann, wenn Feuchtigkeit in Wände zieht, Schimmel entsteht oder unangenehme Verstopfungen den Alltag beeinträchtigen. Besonders Eigentümer von Häusern aus der Zeit vor 1980 sind betroffen, da häufig noch tonnenschwere Steinzeugrohre verbaut sind, die selbstverständlich mit der Zeit Schäden aufweisen. Viele Betroffene sind sich unsicher, wie und wann sie reagieren sollen oder scheuen den hohen Aufwand von Sanierungsmaßnahmen. „Wenn man es nicht rechtzeitig angeht, können Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz enorme Folgekosten verursachen“, warnt David Paljakow von RohrDoktor24. „Das Risiko, dass Schäden sich ausweiten und die Immobilie an Wert verliert, wächst dann täglich.“

„Unsere Methode ist die effektivste Lösung, weil wir ohne große Bauarbeiten das Rohrsystem instand setzen – schnell, sauber und mit langlebigem Ergebnis“, fügt Daniel Poljakow hinzu. Das junge Unternehmen RohrDoktor24 setzt auf ein innovatives „Rohr-in-Rohr“-Verfahren, das den Austausch aufwendiger Grabungen oder Aufstemmarbeiten überflüssig macht. Die Expertise des Teams gründet sich auf intensives Lernen und Erfahrungsaustausch bei Herstellern und auf umfangreichen Praxiseinsätzen – das macht sie zu wahren Spezialisten für Rohrsanierungen. Die Geschäftsführer David und Daniel Poljakow legen Wert auf eine kundennahe Betreuung mit Komplettangeboten: Neben der eigentlichen Sanierung bietet RohrDoktor24 Garantie, Wartungen und Nachbetreuung. „Wir verstehen uns nicht nur als Handwerker, sondern als Partner, der das Problem ganzheitlich löst und langfristig begleitet“, so die Geschäftsführer. Dieses ganzheitliche Verständnis ist die Basis für nachhaltige Kundenzufriedenheit und Vertrauen.

Von der Diagnose bis zur Lösung: So läuft eine Sanierung mit RohrDoktor24 ab

Die Zusammenarbeit mit RohrDoktor24 beginnt meist mit einem Anruf, ausgelöst durch erste Symptome wie Feuchtigkeitsschäden oder eine Rohrverstopfung. Das Team stellt gezielte Fragen, um die Lage einzuschätzen, und vereinbart eine Vor-Ort-Inspektion mit Kamera, die meist innerhalb weniger Tage erfolgt. „Wir nehmen die Rohre genau in Augenschein und reinigen, falls nötig, bevor wir eine individuelle Lösung präsentieren“, beschreibt David Poljakow den Ablauf. Auf Basis eines klar verständlichen Angebots entscheidet der Kunde anschließend, ob er die Komplettlösung in Anspruch nimmt. Das „Rohr-in-Rohr“-Verfahren, das RohrDoktor24 anwendet, ermöglicht es, das alte, beschädigte Rohr intakt zu lassen und mit einem neuen Kunststoffinliner auszukleiden – dadurch entfallen aufwendige Grabungen oder Stemmarbeiten.

Die Sanierung wird oft in ein bis drei Tagen abgeschlossen, inklusive digitaler Dokumentation vor und nach der Maßnahme sowie einem Garantiezertifikat. Zusätzlich hebt das Unternehmen den Kundenservice hervor: „Unser schneller Einsatz bei Notfällen ist ein entscheidender Vorteil. Wir sind innerhalb von fünf Werktagen vor Ort und starten die Arbeiten.“ So wird maximale Sicherheit und Transparenz geboten.

Mehr als Reparatur: Service, Garantie und Prävention im Komplettpaket

Ein Alleinstellungsmerkmal von RohrDoktor24 liegt im umfassenden Servicepaket: Neben der Sanierung bietet das Unternehmen Kunden eine fünfjährige Garantie und regelmäßige Wartungen, um zukünftige Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. „Wir sind nicht nur Problemlöser, sondern auch Präventionspartner“, betont David Poljakow. Dabei verbindet RohrDoktor24 Technik und Kundenbetreuung in einer Weise, die weit über das konkurrierende Marktangebot hinausgeht. Während viele Anbieter nur einmalig reparieren und danach verschwinden, bleiben die Experten von RohrDoktor24 dauerhaft an der Seite ihrer Kunden.

Monatliche oder jährliche Wartungsangebote sind ein wichtiger Bestandteil der nachhaltigen Betreuung. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, nicht nur kurzfristige Reparaturen anzubieten, sondern langfristig den Werterhalt der Immobilie zu sichern. Eine wertvolle Kundenreferenz beschreibt beispielsweise den Fall eines Eigenheimbesitzers, dessen undichte Fallrohre ohne bodenaufgrabende Maßnahmen saniert und systematisch gewartet wurden – mit spürbar mehr Wohnkomfort und weit geringerem Stress für die Familie.

Zukunftsorientiert und mit klarer Mission

Die nachhaltigen Ergebnisse sprechen für sich: Durch den Einsatz modernster Inlinertechnik verbessern sich die Gebäudeinfrastruktur und die Wohnqualität dauerhaft. Die Kunden profitieren von einem deutlich reduzierten Sanierungsaufwand und können sicher sein, dass die Lösung langlebig ist. RohrDoktor24 macht aus der vermeintlichen Problemimmobilie ein verlässliches Zuhause, das ohne unerwartete Folgekosten bleibt. „Viele unserer Kunden sind überrascht, wie unkompliziert und sauber die Sanierung bei uns abläuft“, berichtet David Poljakow. Über die eigentliche Rohrsanierung hinaus begeistert Kunden auch der persönliche Service, der durch transparente Preise und konsequente Kundenbetreuung Vertrauen schafft. Das Ergebnis: Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Werterhalt für alte Immobilien.

RohrDoktor24 will mit jungen, innovativen Ansätzen den Markt für Rohrsanierungen transparenter und vertrauenswürdiger machen. „Es gibt leider immer wieder schwarze Schafe in der Branche, die durch mangelnde Transparenz und fehlende Nachbetreuung das Image beschädigen“, erklärt Daniel Poljakow. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, diesen schlechten Ruf zu bereinigen und den Kunden das Gefühl zu geben, eine verlässliche und vollumfängliche Lösung zu erhalten. „Unser Ziel ist es, nicht nur akute Probleme zu lösen, sondern den Markt langfristig nach unseren Qualitätsstandards zu verändern.“ Wer sich heute für RohrDoktor24 entscheidet, erhält nicht nur ein sanierungsfertiges Rohr, sondern einen Partner, der auch in Zukunft an seiner Seite steht – für nachhaltige Sicherheit und Werterhalt.

