Rheinland-Pfalz-Trend der Sendung "Zur Sache Rheinland-Pfalz" vom 5. Juni 2025

Sonntagsfrage zur Landtagswahl: CDU weiterhin klar vor SPD / AfD legt zu / Mehrheit hält AfD für rechtsextrem / Schweitzer vor Schnieder in Direktwahlfrage

Umfrage des SWR Politikmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 5. Juni 2025, 20:15 Uhr im Fernsehprogramm des SWR

CDU bei Sonntagsfrage vorn

Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CDU laut aktuellem Rheinland-Pfalz-Trend auf 30 Prozent der Stimmen (-2 Punkte zu Dezember 2024). Die SPD würde mit 23 Prozent (-1 Punkt) weiterhin deutlich zurückliegen. Die AfD könnte um 3 Punkte zulegen und würde 17 Prozent im Rheinland-Pfalz-Trend erreichen. Die Grünen kämen unverändert zu Dezember auf 11 Prozent. Die Freien Wähler kämen ebenfalls unverändert auf 4 Prozent, lägen damit jedoch unter der Mandatsschwelle von 5 Prozent. Die FDP käme auf 3 Prozent (-1 Punkt) und würde damit ebenfalls an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Die Linke würde 5 Prozent erreichen. Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 7 Prozent.

Bewertung der Arbeit der Landesregierung: Meinungen gespalten

Die Arbeit der rheinland-pfälzischen Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP stößt weiterhin auf ein geteiltes Echo: 47 Prozent zeigen sich mit der Arbeit der Landesregierung sehr zufrieden oder zufrieden, 45 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Vor allem Anhänger von SPD (86 Prozent) und Grünen (71 Prozent) bewerten die Regierungsarbeit positiv. Anders sehen es AfD-Anhänger - hier überwiegt die Ablehnung mit 84 Prozent deutlich.

Direktwahl: Alexander Schweitzer (SPD) mit großem Vorsprung vor Gordon Schnieder (CDU)

Könnte man den Ministerpräsidenten direkt wählen, würden sich 40 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer für den derzeitigen Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD) entscheiden. CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder käme auf 17 Prozent. Die übrigen 43 Prozent sind unentschieden oder machen keine Angabe.

SPD und CDU als künftige Regierungspartei in etwa ähnlich beliebt

Anders als vor der letzten Landtagswahl besteht in der Frage der künftigen Regierungsführung aktuell keine klare Präferenz im Bundesland. 37 Prozent sprechen sich für eine SPD-geführte Landesregierung aus, etwa ebenso viele bevorzugen eine Regierung unter Führung der CDU (39 Prozent). 2021 bestand eine klare Präferenz für ein SPD-geführtes Kabinett.

Parteikompetenzen: CDU dominiert bei sachpolitischen Themen - SPD mit deutlichen Einbußen

Der CDU wird am ehesten zugetraut, die wichtigsten Aufgaben in Rheinland-Pfalz zu lösen (28 Prozent, +3 Punkte im Vgl. zu März 2021). Das war vor vier Jahren noch anders, nun verliert die SPD deutlich an Vertrauen: Nur 23 Prozent (-13 Punkte) der Befragten trauen ihr zu, die drängendsten Probleme im Land bewältigen zu können. Die AfD kann Vertrauen bei den Wählerinnen und Wählern gewinnen: 13 Prozent (+9 Punkte) glauben, dass die AfD die wichtigsten Aufgaben im Land lösen kann.

AfD: Mehr als Zwei Drittel halten Partei für rechtsextrem - Parteiverbot stößt auf Skepsis

69 Prozent der befragten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer halten die AfD für eine rechtsextreme Partei. Damit teilen sie die vom Verfassungsschutz vorgenommene, wenn derzeit auch ausgesetzte Einstufung der AfD als rechtsextrem. Die Mehrheit der AfD-Anhänger sieht das in weiten Teilen anders. Darüber hinaus sagen 83 Prozent der AfD-Anhänger, es sei ihnen egal, ob die Partei als rechtsextrem gilt, solange sie die "richtigen Themen" anspreche.

61 Prozent der Befragten sehen durch die AfD die Demokratie gefährdet. Trotzdem findet ein Verbot der Partei nur bei 42 Prozent der Befragten Zustimmung, 48 Prozent lehnen ein solches Verfahren ab.

Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon- und Online-Befragung des Wahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.140 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern (Erhebungszeit: 27. Mai bis 3. Juni 2025). Die ausführlichen Ergebnisse stehen auf swraktuell.de/rp

