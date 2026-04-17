Sky Deutschland

Die Sky und WOW Highlights im Mai 2026

Bild-Infos

Download

Unterföhring, 17.April 2026 (ots)

Neu im Mai auf Sky und WOW

Serien, Shows und Dokumentationen

A Plan to Kill S1 (4.5.)

Inside FBI - Die härtesten Fälle S5 (6.5.)

Boston Blue S1 (6.5.)

The Blacklist (SVOD only) S9 & S10 (7.5.)

Counting Crows: Chronik einer Kultband (8.5.)

Kindermusik: Zwischen Kunst und Klicks (8.5.)

Wetterwahnsinn weltweit S5 (13.5.)

The Boston Strangler: Unheard Confession (14.5.)

Ein Sommer in Italien - Die WM 1990 - Sky Original (15.5.)

Nationalparks - Geschützte Naturwunder S1 (17.5.)

Life Below Zero S7 (18.5.)

Die Freeway-Killer: Drei Serientäter, ein Muster. S1 (21.5.)

Ralf & Étienne: Wir sagen Ja! - Sky Original (21.5.)

Benetton Formula (22.5.)

Deadly 60 - Die gefährlichsten Tiere der Welt S6 (22.5.)

Chicago Fire S14 (25.5.)

Chicago Med S11 (25.5.)

Geheimakte Nazi-Wissenschaft S1 (26.5.)

Matlock S2 (30.5.)

Sonderprogrammierung: 100. Geburtstag David Attenborough (ab 8.5.)

Filme

The Negotiator (1.5.)

The Dogs (2.5.)

The Smashing Machine (8.5.)

The Bad Shepherd (9.5.)

Black Phone 2 (15.5.)

Bugonia (16.5.)

Wicked - Teil 2 (22.5.)

Gabby's Dollhouse: Der Film (23.5.)

The Strangers: Chapter 2 (28.5.)

Die Schule der magischen Tiere 4 (29.5.)

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell