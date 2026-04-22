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Repräsentative Sky Sport Umfrage: Breite Zustimmung für Marie-Louise Eta

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Unterföhring (ots)

81 Prozent der Befragten sehen die Berufung von Marie-Louise Eta zur Cheftrainerin positiv, nur drei Prozent negativ

Generationsunterschiede bei der Bewertung: höhere Zustimmung in der Altersgruppe 55+ als in der Gen Z (bis 30 Jahre)

Durchgeführt wurde die Umfrage unter Fußball-Interessierten (n = 1.438) in Deutschland von der Sportbusiness & Research Beratung ONE8Y

Alle Ergebnisse der Befragung heute Abend ab 18:30 Uhr in "So denken die Fans...Das FUSSBALL-BAROMETER" auf Sky Sport News und für Kunden auf Abruf auf skysport.de

Unterföhring, 22. April 2026 - Am vergangenen Samstag saß mit Marie-Louise Eta erstmals eine Frau als verantwortliche Cheftrainerin in der Männer-Bundesliga auf der Trainerbank. Nach ihrer Premiere beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, ist sie mit Union Berlin am kommenden "Flutlicht-Freitag" (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport) in Leipzig zu Gast. Anlässlich dieses Meilensteins hat Sky Sport eine repräsentative Umfrage durchführen lassen, in der die Sportbusiness & Research Beratung ONE8Y Fußball-Interessierte (n = 1.438) rund um die Ernennung von Marie-Louise Eta zur ersten Trainerin der Bundesliga-Geschichte befragte.

Dabei bewerteten 81 Prozent der Befragten die Entscheidung von Union Berlin, Eta zur Cheftrainerin zu machen, als sehr positiv oder positiv. 16 Prozent sehen die Entscheidung neutral und nur drei Prozent negativ. Trotz der Niederlage gegen den VfL Wolfsburg wird auch die Premiere selbst überwiegend positiv bewertet: 31 Prozent der befragten fanden den Auftritt von Union am Samstag mutig und überzeugend, 55 Prozent solide unter schwierigen Bedingungen.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Meinung zu Frauen als Trainerin von Männerfußball-Mannschaften in der älteren Generation noch positiver gesehen wird als in der Gen Z. 90 Prozent der Altersgruppe 55+ befürworten weibliche Übungsleiterinnen im Profi-Fußball der Männer. Unter den Befragten bis 30 Jahre liegt dieser Wert nur bei 69 Prozent - unter den Fußball-Interessierten insgesamt bei 79 Prozent.

75 Prozent der Fußball-Interessierten gaben an, dass sie grundsätzlich gerne mehr Frauen als leitende sportliche Verantwortliche (als Trainerin oder im Management) bei Bundesliga-Vereinen sehen würden.

Alle Ergebnisse der Umfrage werden heute Abend ab 18:30 Uhr in der Sendung "So denken die Fans...Das FUSSBALL-BAROMETER" auf Sky Sport News präsentiert. Für Kunden ist die komplette Sendung auf skysport.de abrufbar.

"So denken die Fans...Das FUSSBALL-BAROMETER" auf Sky Sport News

Seit 2024 sind Umfrageergebnisse von ONE8Y regelmäßig Teil des Programms von Sky Sport News. Im Format "Wenn morgen Anpfiff wäre...Das Deutschland-Barometer" wurden in Zusammenarbeit mit der Sportmarketingagentur repräsentative Umfragen unter den Fußballinteressierten in Deutschland präsentiert, die die Stimmung und Meinungen rund um die UEFA EURO 2024(TM) im eigenen Land abbildeten.

Auch danach werden auf Sky Sport News regelmäßig repräsentative Umfragen rund um aktuelle Fußballthemen präsentiert - unter dem Titel "So denken die Fans...Das FUSSBALL-BAROMETER" immer mittwochs ab 18:30 Uhr auf Sky Sport News und auf Abruf auf skysport.de.

Über Sky Deutschland

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Über ONE8Y

Die im Jahre 2018 gegründete Firma ONE8Y, zählt zu den führenden Sportbusiness & Research Beratungen in der DACH-Region und betreut B2B und B2C-Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zudem hat die Beratung unter dem Namen ONE8Y DB eine globale Sportbusiness-Marktforschungs-datenbank ins Leben gerufen. Sitz der Beratung ist Wiesbaden. Mehr unter www.one8y-db.com

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