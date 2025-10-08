Handyhase GmbH

Bei Handyhase zählt Expertwissen statt KI: Handytarifvergleich mit redaktioneller Prüfung

Leverkusen (ots)

Handyhase-Geburtstag: 15 Jahre starke Deals ohne KI

Handyhase beleuchtet anlässlich seines 15. Geburtstags, warum die Arbeit realer Redakteure auch in Zeiten von KI unabdingbar ist. Die Fehleranfälligkeit künstlicher Intelligenz steht der sorgfältigen redaktionellen Prüfung gegenüber, Sprachmodelle können dieses Duell nicht für sich entscheiden.

Die Zeiten von KI sind längst angebrochen, aber trotzdem sind die Tools teils noch sehr fehleranfällig. Anlässlich seines 15. Geburtstags erklärt Handyhase, warum es immer noch die nicht-automatisierte Arbeit von Menschenhand braucht. Außerdem erwarten Verbraucher spannende Handyhase-Geburtstagsdeals mit Bestpreisen.

15. Geburtstag bei Handyhase: menschlich, leidenschaftlich, transparent

KI-Tools sind in aller Munde und erfreuen sich an immer weiter steigenden Nutzerzahlen. Doch auch die Kritik daran wird lauter, vor allem, was die Fehleranfälligkeit betrifft. Teils liefert KI falsche Informationen, was der Vertrauenswürdigkeit ihrer Antworten nicht gerade in die Karten spielt.

Das nötige Maß an Sorgfalt und menschlicher Expertise fehlt, das Handyhase nun schon seit 15 Jahren an den Tag legt. Mittlerweile haben sich mehr als 72.000 Deals in der Handyhase-Datenbank angesammelt - allesamt angelegt ohne die Hilfe künstlicher Intelligenz.

Die Sammlung von nicht nur aktuellen, sondern auch verlässlichen Tarifinformationen und individuellen Hilfestellungen für Verbraucher wächst tagtäglich weiter.

KI als fehleranfälliges Tool

Die Zahl der Menschen, die KI-Tools wie ChatGPT regelmäßig nutzen, steigt immer weiter an. Doch nicht einmal ein Drittel der User hinterfragt die Informationen, die sie liefern, kritisch - auch wenn sie bekanntermaßen nicht immer verlässlich sind.

Handyhase hingegen beruft sich auf menschlich geprüfte Informationen. Doch was bedeutet das eigentlich genau?

Warum Handyhase KI-Tools stets einen Schritt voraus ist

Kaum eine Branche ist so schnelllebig wie die der Mobilfunktarife. Preise ändern sich rasant, teilweise bereits nach wenigen Minuten. Nicht selten liefert KI daher veraltete Informationen, die demnach ungenau oder schlichtweg falsch sind. Sogenannte KI-Halluzinationen entstehen.

Dank der menschlichen Sorgfalt, die hinter der redaktionellen Prüfung von Handyhase steckt, werden Tarifänderungen rasch erkannt und umgesetzt. Heraus kommt eine hohe Nutzerfreundlichkeit und damit -zufriedenheit, unterstrichen durch die hervorragende Bewertung mit 4,9 Sternen bei Trustpilot.

Doch das ist nicht die einzige Eigenschaft, die Handyhase ausmacht.

Diese Unternehmenswerte verfolgt Handyhase

Als "Deutschlands führendes Mobilfunk-Schnäppchen-Portal", so Luciana Perondini, Head of Marketing bei Handyhase, bereitet das Unternehmen nicht nur die lohnendsten Tarife übersichtlich auf, sondern sorgt außerdem für maximale Transparenz.

Dabei bleibt es nicht beim reinen Posten der besten Tarifangebote. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit bei Handyhase ist die redaktionelle Einordnung der einzelnen Deals und das Weitergeben einer Einschätzung auf Expertenbasis.

Tatendrang, Leidenschaft, Expertise und Menschlichkeit - das sind die Kernkomponenten, die Handyhase jeden Tag lebt und umsetzt und das bereits seit 15 Jahren. Millionen Nutzer vertrauen auf die zuverlässige und verbrauchernahe Arbeit und schätzen die aktuelle, übersichtliche und vor allem ehrliche Darstellung tausender Deals.

