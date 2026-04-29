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Newsletter - Die Highlights der Woche auf Sky Sport: mit der Formel 1 in Miami, dem möglichen Schalker Aufstieg und den Entscheidungen in der ersten Runde der NBA- und NHL Playoffs

Unterföhring (ots)

Die Formel 1 ist zurück: der Grand Prix von Miami

Nach einen Monat Pause heulen die Motoren endlich wieder auf: Die Königsklasse des Motorsports macht am Wochenende Halt in Florida, auf dem anspruchsvollen Miami International Autodrome rund um das Hard Rock Stadium. In insgesamt 57 Runden liefern sich die Piloten auf einer der technisch herausforderndsten Strecken des Kalenders packende Duelle um wichtige Punkte im Titelrennen. Die Rennpause könnte die bisherigen Kräfteverhältnisse ordentlich durcheinanderwirbeln. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt dabei Newcomer Andrea Kimi Antonelli, der beim letzten Grand Prix bereits seinen zweiten Sieg feiern konnte und nun als Gejagter ins Wochenende geht. Gleichzeitig warten Routiniers wie Max Verstappen und der amtierende Weltmeister Lando Norris noch darauf, ihr volles Potenzial in dieser Saison auszuschöpfen. Gelingt ihnen in Miami der Befreiungsschlag oder setzt Antonelli seinen beeindruckenden Lauf fort? Sky Sport begleitet das gesamte Rennwochenende von Freitag bis Sonntag live vor Ort mit Sky Experte Timo Glock, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner. Aus München kommentieren Sky Experte Ralf Schumacher und Sascha Roos.

Bundesliga: der 32. Spieltag

Der 32. Spieltag startet am Samstagnachmittag mit dem direkten Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem punktgleichen VfB Stuttgart, während parallel dazu im unteren Tabellendrittel der 1. FC Union Berlin auf den einen Punkt schlechter platzierten 1. FC Köln trifft. Außerdem ist der HSV zu Gast bei Eintracht Frankfurt und will im Abstiegskampf dringend wichtige Punkte holen. Am Abend begleiten die Sky Experten Lothar Matthäus und Tabea Kemme im "Tipico Topspiel der Woche" das Spitzenspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig.

2. Bundesliga: Aufstiegsfeier auf Schalke?

Der 32. Spieltag der 2. Bundesliga steht ganz im Zeichen des nahenden Aufstiegs des FC Schalke: Sky Experte Simon Terodde begleitet am Samstagabend das "Tipico Topspiel der Woche" zwischen den Königsblauen und Fortuna Düsseldorf. Nach dem Sieg in Paderborn haben sich die Schalker den ersten Aufstiegs-Matchball gesichert und können mit einem Sieg die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen. Für Düsseldorf hingegen geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Am Sonntagmittag sind dann die weiteren Aufstiegskandidaten aus Hannover, Elversberg und Paderborn im Einsatz.

Die Premier League mit dem North-West-Derby

Auf der Insel bleibt es richtig spannend: An der Spitze liegt Manchester City weiterhin drei Punkte hinter Arsenal, hat aber noch ein Spiel weniger absolviert. Am Wochenende geht das Fernduell um den Titel in die nächste Runde. Zu einem absoluten Klassiker kommt es am Sonntagnachmittag im "Match of the Week" zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Im englischen Fußball gibt es kaum eine größere Rivalität als zwischen diesen beiden Teams. Sky Experte Didi Hamann und Raphael Honigstein begleiten das North-West-Derby.

Madrid & Rom: Tennis auf höchstem Niveau

Die Sandplatzsaison ist in vollem Gange: Seit letzter Woche läuft das Masters-Turnier in Madrid und steuert nun auf das Finalwochenende zu. Die Sky Experten Patrik Kühnen und Christopher Kas begleiten die Matches bis zum Finale am Sonntag live. Danach zieht die Tenniselite weiter nach Rom zum nächsten großen Turnier, das ab Dienstag live auf Sky Sport übertragen wird.

Die NBA-Playoffs

Die NBA-Playoffs steuern auf die zweite Runde zu: mit Titelverteidiger Oklahoma City Thunder und den San Antonio Spurs haben sich bislang zwei Teams den Einzug in die nächste Runde gesichert. Die Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern und Tristan da Silva führen gegen die top-gesetzten Detroit Pistons mit 3:1, bei Dennis Schröders Cleveland Cavaliers steht die Serie gegen die Toronto Raptors aktuell 2:2. In den kommenden Tagen wird Sky Sport zahlreiche der über Weiterkommen und Ausscheiden entscheidenden Spiele der Erstrunden-Serien live übertragen.

Die NHL-Playoffs mit zahlreichen deutschen Stars

Auch in der besten Eishockeyliga der Welt schreiten die Do-or-Die-Partien voran: Während der deutsche Superstar Tim Stützle mit seinen Senators in der ersten Runde mit 0:4 gegen die Carolina Hurricanes ausgeschieden ist, befinden sich die Utah Mammoth mit JJ Peterka sowie die Minnesota Wild um Nico Sturm in ihren jeweiligen Playoff-Serien in einem Duell auf Augenhöhe. Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers sowie die Boston Bruins mit Trainer Marco Sturm liegen jeweils 2:3 zurück und wollen ihre Serien noch drehen.

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