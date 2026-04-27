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"House of the Dragon": Dritte Staffel ab 22. Juni auf Sky und WOW

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Unterföhring (ots)

Den offiziellen Teaser-Trailer können Sie hier anschauen und hier downloaden

Die First-Look-Bilder gibt es hier

Basierend auf den Büchern "Fire & Blood" von George R. R. Martin

27. April 2026 - Es geht zurück in die Geschichte der mächtigen Herrscherdynastie: Die dritte Staffel "House of the Dragon" startet am 22. Juni auf Sky und WOW, am Tag nach der US-Ausstrahlung. Neue Episoden der achtteiligen Staffel folgen wöchentlich, bis zum Staffelfinale am 10. August. Die ersten beiden Staffeln sind weiterhin abrufbar auf Sky und WOW.

Über "House of the Dragon":

Basierend auf George R. R. Martins Büchern "Fire & Blood" spielt die Serie ca. 200 Jahren vor "Game of Thrones" und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen.

Zum Cast von "House of the Dragon" Staffel 3 gehören Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain und Barry Sloane.

Co-Serienschöpfer und Executive Producer sind Ryan Condal, der auch Showrunner ist, und George R. R. Martin. Neben Condal und Martin fungieren Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock und Philippa Goslett als Executive Producer. "House of the Dragon" basiert auf den Büchern "Fire & Blood" von George R. R. Martin.

Ausstrahlung:

Die dritte Staffel "House of the Dragon" startet am 22. Juni auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky Athlantic. Neue Episoden folgen wöchentlich. Das Staffelfinale ist ab 10. August verfügbar.

Über WOW:

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