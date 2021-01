Oliver Kahn, Carsten Schmidt und Lothar Matthäus am Sonntag Gäste bei "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News

Sky Deutschland

- Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News - "Meine Geschichte - das Leben von Simon Terodde" am Sonntag direkt im Anschluss um 13.00 Uhr und in der Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport News - Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar

Unterföhring, 28. Januar 2021 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News. Gemeinsam mit seinen Gästen bespricht er den laufenden Bundesliga-Spieltag und diskutiert über aktuelle Fußball-Themen. Im Fokus stehen dieses Mal die aktuellen Situationen beim FC Bayern München und bei Hertha BSC.

Dazu begrüßt Patrick Wasserziehr im Studio Oliver Kahn. Der ehemalige Nationaltorwart und dreimalige Welttorhüter des Jahres absolvierte zwischen 1994 und 2008 über 600 Pflichtspiele für den FC Bayern München. In dieser Zeit feierte er unter anderem den Sieg der UEFA Champions League, des UEFA-Cups sowie acht Deutsche Meisterschaften. Zu Beginn des Jahres 2020 kehrte er als Mitglied des Vorstands zum Rekordmeister zurück und soll Anfang 2022 die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG antreten.

Ebenfalls zu Gast ist Carsten Schmidt. Für den Vorsitzenden der Geschäftsführung von Hertha BSC ist es die Rückkehr an seine vorherige Wirkungsstätte. Von 1999 bis 2019 war er für Sky Deutschland tätig - zunächst als Sportchef, ab 2006 als Sportvorstand und zuletzt ab 2015 als Vorsitzender der Geschäftsführung. Seit dem 1. Dezember 2020 ist er der neue starke Mann bei der Hertha und sorgte am vergangenen Wochenende gleich für Aufsehen. Nur 55 Tage nach seinem Amtsantritt trennte er sich von Trainer Bruno Labbadia und Michael Preetz, der seit insgesamt knapp 25 Jahren und seit 2009 als Geschäftsführer Sport bei der "Alten Dame" tätig gewesen war. Am Sonntag äußert er sich bei "Sky90" zur aktuellen Situation in der Hauptstadt.

Komplettiert wird die Runde im Studio von Sky Experte Lothar Matthäus.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

"Meine Geschichte - das Leben von Simon Terodde" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport News

Am Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.

In der aktuellen Episode trifft er Simon Terodde. Der 32-jährige Torjäger hat sich in den vergangenen Jahren zum absoluten Aufstiegsgaranten entwickelt. In der Saison 2016/17 schoss er den VfB Stuttgart, zwei Jahre später den 1. FC Köln jeweils als Torschützenkönig der 2. Bundesliga zurück ins Oberhaus. Aktuell ist er auf bestem Wege, dieses Kunststück mit dem Hamburger SV erneut zu wiederholen. Mit mittlerweile 135 Treffern ist er zudem Rekordtorschütze der eingleisigen 2. Bundesliga.

"Meine Geschichte - das Leben von Simon Terodde" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und steht auch im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung. In der Wiederholung läuft die Sendung am Sonntag um 22.30 Uhr und am Montag um 19.00 Uhr.

