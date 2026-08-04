Statistisches Bundesamt

Zahl der Brauereien auf 1 415 im Jahr 2025 gesunken - 137 weniger als im Rekordjahr 2019

Bayern bleibt mit 588 Brauereien bundesweit führend

WIESBADEN (ots)

Die Zahl der Brauereien in Deutschland ist im Jahr 2025 auf 1 415 gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Internationalen Tag des Bieres am 7. August 2026 mitteilt, ist dies ein Rückgang um 53 Brauereien (-3,6 %) im Vergleich zum Jahr 2024 und um 137 Brauereien (-8,8 %) im Vergleich zum Jahr 2019, als die Zahl der Brauereien ihren höchsten Stand der letzten drei Jahrzehnte erreicht hatte. Dieser Trend dürfte auch auf den sinkenden Bierabsatz zurückzuführen sein.

In den meisten Bundesländern gab es 2025 weniger Brauereien als im Jahr zuvor

Bayern war auch im Jahr 2025 mit 588 Brauereien das Bundesland mit der höchsten Zahl an Braustätten, gefolgt von Baden-Württemberg mit 190 und Nordrhein-Westfalen mit 131 Brauereien. In den meisten Bundesländern ist die Zahl der Brauereien im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Ausnahmen bilden Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Auch gab es in den meisten Bundesländern zuletzt weniger Brauereien als im Rekordjahr 2019. Die deutlichsten Rückgänge verzeichneten Bayern (von 648 auf 588 Brauereien) und Nordrhein-Westfalen (von 162 auf 131 Brauereien).

Mehr als die Hälfte der Brauereien in Deutschland (821) waren zuletzt kleine Brauereien mit einer jährlich erzeugten Menge Bier von maximal 100 000 Liter. Zur größten Klasse mit mindestens 200 Millionen Liter gehörten im letzten Jahr 8 Brauereien. Die Zahl der Brauereien ging über nahezu alle Größenklassen hinweg zurück.

Bierabsatz im Vergleich zu 2019 um 15,7 % gesunken

Ein Grund für die Entwicklung dürfte der sinkende Bierabsatz sein. Im Jahr 2025 verkauften die Brauereien und Bierlager in Deutschland rund 7,8 Milliarden Liter Bier - das waren 6,0 % weniger als im Jahr zuvor (8,3 Milliarden Liter) und 15,7 % weniger als im Jahr 2019.

Weitere Informationen:

Detaillierte Informationen zu Brauereien in Deutschland sowie methodische Hinweise gibt es im Statistischen Bericht "Brauwirtschaft" und in der Tabelle 73421-0001 in der Datenbank GENESIS-Online.

Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

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