Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 03.08.2026 bis 07.08.2026

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Juli 2026: +2,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufig) +0,8 % zum Vormonat (vorläufig) Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Juli 2026: +2,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufig) +0,9 % zum Vormonat (vorläufig) Die Inflationsrate in Deutschland wird im Juli 2026 voraussichtlich +2,8 % betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das ...

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