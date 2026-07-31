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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 03.08.2026 bis 07.08.2026

WIESBADEN (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 03.08.2026

  • (Nr. 272) Umsatz im Einzelhandel, Juni und 1. Halbjahr 2026

Dienstag, 04.08.2026

  • (Nr. 273) Einkommensteuerpflichtige Rentnerinnen und Rentner, Jahr 2025
  • (Nr. 32) Zahl der Woche zum Internationalen Tag des Bieres (7.8.2026): Entwicklung der Brauereien in Deutschland, Jahre 2015-2025

Mittwoch, 05.08.2026

  • (Nr. 274) BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger, Jahr 2025
  • (Nr. N053) Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern, Jahr 2025

Donnerstag, 06.08.2026

  • (Nr. 275) Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der dualen Berufsbildung (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
  • (Nr. 276) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juni 2026
  • (Nr. 277) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Mai 2026

Freitag, 07.08.2026

  • (Nr. 278) Außenhandel, Juni und 1. Halbjahr 2026
  • (Nr. 279) Produktionsindex, Juni 2026
  • (Nr. 280) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Juli 2026
  • (Nr. 281) Fleischproduktion, 1. Halbjahr 2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Veränderungen am Presse-Newsletter-Abonnement: https://list-pr.destatis.de/sympa

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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