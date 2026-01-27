Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM)

Mineralwasser bleibt Durstlöscher Nummer eins

Mineralwasser-Absatz steigt 2025 deutlich

Deutsche Verbraucher greifen verstärkt zum Naturprodukt Mineralwasser. Laut aktuellen Branchendaten des Verbands Deutscher Mineralbrunnen (VDM) stieg der Absatz von Mineral- und Heilwasser im Jahr 2025 um 2,4 % auf insgesamt 10,2 Milliarden Liter. Der Pro-Kopf-Verbrauch kletterte damit auf 128,8 Liter, womit Mineralwasser seine Position als beliebtester Durstlöscher in Deutschland weiter ausbaut.

"Mineralwasser passt zum Zeitgeist. Die Verbraucher schätzen die natürliche und regionale Herkunft. Für viele Verbraucher ist es der tägliche Durstlöscher, weil es natürlich rein ist und gut schmeckt", erklärt Jürgen Reichle, Geschäftsführer des VDM.

Insbesondere der Absatz von stillem Mineralwasser ohne Kohlensäure wächst 2025 überdurchschnittlich um 6,1 %. Ebenso erfreut sich Heilwasser an einem steigenden Konsum, mit einem Plus von 4,2 %. Der Gesamtabsatz der Mineralbrunnenbranche bezogen auf Mineralwasser, Heilwasser und Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke ist 2025 um 1,2 % auf insgesamt 13,2 Milliarden Liter gestiegen.

Reichle: "Die deutschen Mineralbrunnen haben sich in einem herausfordernden Umfeld für Lebensmittel und Getränke behauptet und das Jahr 2025 mit einem deutlichen Absatzplus abgeschlossen. Ich bin zuversichtlich, dass mit dem Vertrauen der Verbraucher in die Qualität und den Geschmack von Mineralwasser die Kategorie auch in den nächsten Jahren wachsen wird."

Seit mehr als 2.000 Jahren schätzen die Menschen den besonderen Wert von natürlichem Mineralwasser. Auch heute ist das Naturprodukt für viele fester Bestandteil ihrer Trinkkultur und eines gesunden Lebensstils: 90 Prozent der Menschen in Deutschland trinken Mineralwasser, weil sie auf eine bewusste Ernährung achten. Die ursprüngliche Reinheit von Mineralwasser ist für 89 % ein wesentliches Konsumkriterium. 86 Prozent der Menschen schmeckt Mineralwasser einfach.[1]

Auf einen Blick:

Absatzplus: Der Absatz von Mineral- und Heilwasser stieg um 2,4 %.

Der Absatz von Mineral- und Heilwasser stieg um 2,4 %. Gesamtabsatz: Inklusive Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke setzten die Brunnen 13,2 Milliarden Liter ab (+1,2 %).

Inklusive Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke setzten die Brunnen 13,2 Milliarden Liter ab (+1,2 %). Branchenstruktur: Rund 150 Betriebe mit 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sichern die Versorgung mit über 500 regionalen Mineralwässern und über 20 im Handel erhältliche Heilwässer.

Gründe für den Konsum: Laut aktuellen Daten ist das Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher für eine gesunde Lebensweise der Haupttreiber für den Konsum:

90 % trinken Mineralwasser aus Gründen einer bewussten Ernährung.

trinken Mineralwasser aus Gründen einer bewussten Ernährung. 89 % legen Wert auf die ursprüngliche Reinheit von Mineralwasser.

legen Wert auf die ursprüngliche Reinheit von Mineralwasser. 86 % schmeckt Mineralwasser einfach.

[1] Kantar-Studie: Mineralwasser 2025 im Auftrag des VDM. Befragung: 1.527 Internet-Nutzer unter der in Privathaushalten lebenden deutschsprachigen Bevölkerung in der Bundesrepublik von 15+ Jahren.

