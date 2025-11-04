IONOS SE

IONOS und Nextcloud starten souveräne Office-Alternative

Berlin (ots)

IONOS, Europas führender Digitalisierungspartner und zuverlässiger Cloud Enabler, und Nextcloud, die weltweit beliebteste datenschutzkonforme Kollaborationsplattform, haben auf dem IONOS Summit 2025 in Berlin den IONOS Nextcloud Workspace vorgestellt. Die Plattform ist eine europäische Alternative zu Angeboten wie Microsoft 365, die höchste Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und digitale Souveränität erfüllt. Die Office- und Kollaborations-Plattform von Nextcloud wird auf der zertifizierten souveränen Cloud-Infrastruktur von IONOS in deutschen Rechenzentren betrieben.

Modularer Workspace für souveräne Zusammenarbeit

Der IONOS Nextcloud Workspace basiert auf der bewährten Open-Source-Technologie von Nextcloud und richtet sich insbesondere an öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen sowie Organisationen mit hohen Anforderungen an Datenschutz und digitale Souveränität. Die Plattform vereint zentrale Funktionen wie Dateiablage, E-Mail- und Kalenderdienste, Videokonferenzen sowie einen mit dem AI Model Hub von IONOS konfigurierten, intelligenten KI-Assistenten in einer benutzerfreundlichen Lösung. Der KI-Assistent erleichtert den Arbeitsalltag, indem er wiederkehrende Aufgaben automatisiert, Texte übersetzt, Bilder erstellt und mit seiner Chatfunktion eine effiziente und intuitive Nutzung ermöglicht. Die Anwendungen können flexibel einzeln oder als Teil eines harmonisch integrierten digitalen Arbeitsplatzes genutzt werden. Die Software ermöglicht einen reibungslosen Übergang aus bestehenden Systemen in einer umfassenden Arbeitsumgebung. Sie ist DSGVO-konform, transparent und unabhängig von US-Hyperscalern.

"Mit dem IONOS Nextcloud Workspace bieten wir erstmals eine wirklich souveräne Kollaborations- und Office-Lösung für große Unternehmen und Organisationen, die Wert auf digitale Selbstbestimmung und höchste Sicherheitsstandards legen", so Achim Weiß, CEO von IONOS. "Unsere Partnerschaft mit IONOS zeigt, dass digitale Souveränität und Benutzerfreundlichkeit kein Widerspruch sind", erklärt Frank Karlitschek, CEO von Nextcloud. "Hier beweisen zwei deutsche Unternehmen, dass souveräne Alternativen zu Cloud-Angeboten aus den USA oder China nicht nur möglich sind, sondern bereits Realität."

Der IONOS Nextcloud Workspace ist ab sofort verfügbar. Zur Einführung bietet IONOS das Paket mit 25 Nutzern in den ersten drei Monaten für nur 3 Euro pro Nutzer und Monat* an. Weitere Module und Services folgen in den nächsten Monaten, darunter erweiterte KI-Funktionen zur Bearbeitung und Analyse von Dokumenten, ein Cloud-basierter Virenscanner (Verdict as a Service) auf Enterprise Niveau von G-Data und die Integration in den Data Center Designer, die grafische Benutzeroberfläche für die IONOS Cloud. Weitere Informationen unter: IONOS Nextcloud Workspace

*ab dem 4. Monat 7,60 pro Nutzer und Monat.

Original-Content von: IONOS SE, übermittelt durch news aktuell